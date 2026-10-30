CBF define data e horário de Palmeiras x Flamengo no Brasileirão

A CBF definiu as datas e os horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Com isso, ficaram definidos os detalhes do confronto entre Palmeiras e Flamengo, duelo que pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição.
O duelo entre líder e vice-líder será disputado na 36ª rodada do Brasileirão e será realizado no dia 21 de novembro, um sábado. O confronto será realizado no Nubank Parque, às 16h30.
Com os resultados da 33ª rodada, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras, que aparece na segunda colocação, com 70. Com isso, a probabilidade de o clube carioca ser campeão chegou a 87,3%.
O clube carioca retorna aos gramados na quarta-feira, 4 de novembro, para enfrentar o Grêmio, no Maracanã. Já o Palmeiras encara o Remo na próxima partida do Brasileirão, em duelo marcado para o Nubank Parque. Antes desse compromisso pelo Brasileirão, porém, a equipe alviverde recebe o Vasco neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
35ª rodada
- Mirassol x Atlético-MG, no Maião - sábado, 14/11, às 18h30
- Coritiba x Santos, no Couto Pereira - quarta-feira, 18/11, às 19h30
- Remo x Chapecoense, no Mangueirão - quarta-feira, 18/11, às 20h
- Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã - quarta-feira, 18/11, às 20h30
- Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão - quarta-feira, 18/11, às 20h30
- Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - quarta-feira, 18/11, às 21h30
- Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio - quarta-feira, 18/11, às 21h30
- Vasco x Internacional, em São Januário - quinta-feira, 19/11, às 19h30
- Vitória x Bragantino, no Barradão - quinta-feira, 19/11, às 19h30
- São Paulo x Fluminense, no Morumbis - quinta-feira, 19/11, às 21h30
36ª rodada
- Palmeiras x Flamengo, no Nubank Parque - sábado, 21/11, às 16h30
- Bahia x Coritiba, na Arena Fonte Nova - sábado, 21/11, às 17h30
- Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá - sábado, 21/11, às 21h
- Athletico-PR x Remo, na Arena da Baixada - domingo, 22/11, às 16h
- Fluminense x Mirassol, no Maracanã - domingo, 22/11, às 18h30
- Bragantino x Vasco, no Cícero de Souza Marques - domingo, 22/11, às 19h30
- Internacional x Vitória, no Beira-Rio - segunda-feira, 23/11, às 19h30
- Botafogo x São Paulo, no Nilton Santos - segunda-feira, 23/11, às 20h
- Santos x Grêmio, no Morumbis - segunda-feira, 23/11, às 21h
- Atlético-MG x Corinthians, na Arena MRV - quarta-feira, 25/11, às 20h