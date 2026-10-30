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Vale o título

CBF define data e horário de Palmeiras x Flamengo no Brasileirão

O confronto será realizado no dia 21 de novembro, às 16h30

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 11:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2026 às 11:57
Pedro, atacante do Flamengo e Flaco López, atacante do Palmeiras
Pedro, atacante do Flamengo e Flaco López, atacante do Palmeiras Gilvan de Souza/Flamengo; Cesar Greco/Palmeiras

A CBF definiu as datas e os horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Com isso, ficaram definidos os detalhes do confronto entre Palmeiras e Flamengo, duelo que pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição.


O duelo entre líder e vice-líder será disputado na 36ª rodada do Brasileirão e será realizado no dia 21 de novembro, um sábado. O confronto será realizado no Nubank Parque, às 16h30.


Com os resultados da 33ª rodada, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras, que aparece na segunda colocação, com 70. Com isso, a probabilidade de o clube carioca ser campeão chegou a 87,3%.


O clube carioca retorna aos gramados na quarta-feira, 4 de novembro, para enfrentar o Grêmio, no Maracanã. Já o Palmeiras encara o Remo na próxima partida do Brasileirão, em duelo marcado para o Nubank Parque. Antes desse compromisso pelo Brasileirão, porém, a equipe alviverde recebe o Vasco neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Veja os detalhes das 35ª e 36ª rodadas

35ª rodada


- Mirassol x Atlético-MG, no Maião - sábado, 14/11, às 18h30

- Coritiba x Santos, no Couto Pereira - quarta-feira, 18/11, às 19h30

- Remo x Chapecoense, no Mangueirão - quarta-feira, 18/11, às 20h

- Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã - quarta-feira, 18/11, às 20h30

- Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão - quarta-feira, 18/11, às 20h30

- Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - quarta-feira, 18/11, às 21h30

- Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio - quarta-feira, 18/11, às 21h30

- Vasco x Internacional, em São Januário - quinta-feira, 19/11, às 19h30

- Vitória x Bragantino, no Barradão - quinta-feira, 19/11, às 19h30

- São Paulo x Fluminense, no Morumbis - quinta-feira, 19/11, às 21h30


36ª rodada


- Palmeiras x Flamengo, no Nubank Parque - sábado, 21/11, às 16h30

- Bahia x Coritiba, na Arena Fonte Nova - sábado, 21/11, às 17h30

- Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá - sábado, 21/11, às 21h

- Athletico-PR x Remo, na Arena da Baixada - domingo, 22/11, às 16h

- Fluminense x Mirassol, no Maracanã - domingo, 22/11, às 18h30

- Bragantino x Vasco, no Cícero de Souza Marques - domingo, 22/11, às 19h30

- Internacional x Vitória, no Beira-Rio - segunda-feira, 23/11, às 19h30

- Botafogo x São Paulo, no Nilton Santos - segunda-feira, 23/11, às 20h

- Santos x Grêmio, no Morumbis - segunda-feira, 23/11, às 21h

- Atlético-MG x Corinthians, na Arena MRV - quarta-feira, 25/11, às 20h

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