Passeios para fazer em dias de chuva pelo Espírito Santo

Construída em 1875 com a técnica de estuque (ou pau a pique), a Casa Lambert conta a história da família Lambert e da imigração italiana em Santa Teresa. O imóvel preserva móveis e utensílios da época. Em frente à residência, fica a Capela de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1899, que abriga uma imagem da santa esculpida em madeira por Antônio Lambert. A casa abre para visitação às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.