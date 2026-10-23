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Giovana Duarte

Passeios para fazer em dias de chuva pelo Espírito Santo

Museus, igrejas históricas e espaços culturais são opções de passeio para aproveitar os dias chuvosos no Espírito Santo

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 11:03

Publicado em 

23 out 2026 às 11:03
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Passeios para fazer em dias de chuva pelo Espírito Santo
Passeios para fazer em dias de chuva pelo Espírito Santo Giovana Duarte

O tempo tem ficado instável no Espírito Santo e, segundo o Climatempo, a previsão é de que a chuva continue até a próxima semana, com pancadas principalmente à tarde e à noite. Separamos dicas de lugares para passear em dias chuvosos. Confira!

Em Anchieta, Santuário de Anchieta

Além das salas temáticas, do museu interativo, da Igreja Nossa Senhora da Assunção e do quarto do Padre José de Anchieta, o local conta com cafeteria e loja de presentes. Abre para visitação todos os dias, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Parágrafo.

Além das salas temáticas, do museu interativo, da Igreja Nossa Senhora da Assunção e do quarto do Padre José de Anchieta
Além das salas temáticas, do museu interativo, da Igreja Nossa Senhora da Assunção e do quarto do Padre José de Anchieta Giovana Duarte

Em Viana, Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba

Complexo histórico-cultural reinaugurado em 2026, o Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba conta com a histórica Igreja Nossa Senhora D’Ajuda, sala interativa com realidade virtual, cafeteria, loja de artesanato e museu. Fica no distrito de Araçatiba, a cerca de 20 km da sede de Viana, e abre de sexta-feira a domingo, das 9h30 às 17h30, com entrada gratuita.

Complexo histórico-cultural reinaugurado em 2026, o Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba conta com a histórica Igreja Nossa Senhora D’Ajuda
Complexo histórico-cultural reinaugurado em 2026, o Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba conta com a histórica Igreja Nossa Senhora D’Ajuda Giovana Duarte

Em Vitória, Palácio Anchieta

A sede do governo do Espírito Santo é aberta à visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h. O gabinete do governador também está aberto à visitação. O palácio fica na Praça João Clímaco, na Cidade Alta, no Centro de Vitória. A entrada é gratuita.

A sede do governo do Espírito Santo é aberta à visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h.
A sede do governo do Espírito Santo é aberta à visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h. Giovana Duarte

Em Vila Velha, Casa da Memória

Com um rico acervo histórico e cultural, a Casa da Memória conta a história da formação do Espírito Santo e da cidade de Vila Velha. Na área externa, está exposto o antigo bonde que circulava pela cidade na década de 1930. Localizada na Prainha, a casa abre para visitação de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h30. A entrada é gratuita.

Com um rico acervo histórico e cultural, a Casa da Memória conta a história da formação do Espírito Santo e da cidade de Vila Velha.
Com um rico acervo histórico e cultural, a Casa da Memória conta a história da formação do Espírito Santo e da cidade de Vila Velha. Giovana Duarte
Na Serra, Complexo Jesuítico de Reis Magos

Composto pela Igreja de Reis Magos e pela antiga residência dos jesuítas, o complexo possui galeria de arte, museu interativo, loja de artesanato e a icônica obra Adoração aos Reis Magos, finalizada em 1701 e exposta no altar da igreja. Emoldurada em um retábulo de madeira, a pintura é considerada uma das primeiras obras a óleo do país. O complexo fica em Nova Almeida e abre para visitação gratuita de terça-feira a domingo, das 9h30 às 17h30.

Construída em 1875 com a técnica de estuque (ou pau a pique), a Casa Lambert conta a história da família Lambert
Construída em 1875 com a técnica de estuque (ou pau a pique), a Casa Lambert conta a história da família Lambert Giovana Duarte
Em Santa Teresa, Casa Lambert

Construída em 1875 com a técnica de estuque (ou pau a pique), a Casa Lambert conta a história da família Lambert e da imigração italiana em Santa Teresa. O imóvel preserva móveis e utensílios da época. Em frente à residência, fica a Capela de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1899, que abriga uma imagem da santa esculpida em madeira por Antônio Lambert. A casa abre para visitação às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

Construída em 1875 com a técnica de estuque (ou pau a pique), a Casa Lambert conta a história da família Lambert
Construída em 1875 com a técnica de estuque (ou pau a pique), a Casa Lambert conta a história da família Lambert Giovana Duarte

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Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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