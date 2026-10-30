Horóscopo semanal: previsões para os signos de 02 a 08 de novembro de 2026

Nas relações pessoais, busque encontrar equilíbrio entre expressar suas opiniões e acolher as diferenças, especialmente diante de inseguranças antigas. Ainda nesta semana, o excesso de atividades ou a dificuldade de desligar a mente poderá gerar desgastes. Nesse cenário, será importante respeitar seus limites, investindo em momentos de descanso e não tentando dar conta de tudo de uma vez.