Marcas de Valor premia as marcas mais admiradas pelos capixabas em 2026

A confiança dos consumidores, a qualidade dos produtos e serviços e a identificação com o público são alguns dos fatores que contribuem para construir marcas fortes e admiradas. Em 2026, empresas de diferentes segmentos foram reconhecidas na 17ª edição do Marcas de Valor, projeto assinado por A Gazeta em parceria com a Troiano Branding.
A cerimônia de premiação foi realizada na quinta-feira (29), no Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, e homenageou empresas que fazem parte do cotidiano dos capixabas e construíram relações de credibilidade e identificação com os consumidores.
Ao todo, foram contempladas 27 categorias, incluindo segmentos como alimentos, saúde, educação, comércio, serviços e construção civil. A edição também reconheceu a marca considerada "A cara do capixaba" e aquela que mais se destaca pelo compromisso com as causas de diversidade.
Durante a cerimônia, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ressaltou que o reconhecimento é resultado do trabalho contínuo das empresas para conquistar e manter a confiança do público.
“Confiança não se conquista da noite para o dia. Ela se constrói com consistência, qualidade, respeito e com a capacidade de entregar todos os dias aquilo que foi prometido. É exatamente isso que celebramos no Marcas de Valor, um projeto que chega à sua 17ª edição e se consolidou como uma importante referência para o mercado capixaba”, destacou Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta.
Mais do que homenagear as empresas admiradas pelos consumidores, o Marcas de Valor evidencia a importância de construir relacionamentos duradouros com o público. A premiação também reforça o papel da reputação e da identidade das marcas em um mercado cada vez mais competitivo.
Fundador da consultoria Troiano Branding, parceira da Rede Gazeta na realização da pesquisa Marcas de Valor, Jaime Troiano é uma das principais referências em branding no Brasil. Especialista em gestão de marcas e comportamento do consumidor, ele acumula mais de três décadas de atuação no setor e atualmente preside o conselho da empresa.
Durante a premiação, Troiano destacou a importância de preservar a identidade das marcas e comunicar seus diferenciais aos consumidores.
“As marcas célebres preservam aquilo que têm de essencial, de único: a sua raiz. É isso que sustenta sua identidade e faz com que sejam admiradas pelos consumidores”, afirmou.
A reflexão reforça um dos principais conceitos por trás do Marcas de Valor: a admiração por uma marca vai além do reconhecimento de seu nome. Ela está relacionada à percepção construída pelos consumidores ao longo do tempo, a partir de suas experiências, expectativas e conexões com as empresas.
O levantamento foi realizado com base em um questionário online respondido por 2 mil moradores dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, na Grande Vitória. Cada segmento de mercado contou com uma lista específica de atributos avaliados pelos consumidores.
A pesquisa, conduzida pela Troiano Branding, utilizou o Índice de Valor de Marca (IVM), metodologia que considera aspectos como relevância, percepção de qualidade e identificação do público com as empresas.
A edição de 2026 reconheceu empresas de diferentes segmentos, com empates nas categorias Loja de Móveis e Internet. Confira a relação completa das marcas premiadas:
|Categoria
|Empresa vencedora
|Alimentos
|Chocolates Garoto
|Bebida Local
|Água Pedra Azul
|Carnes e Embutidos
|Cofril
|Leite e Derivados
|Selita
|Farinha de Trigo
|Regina
|Hospital
|Vitória Apart Hospital
|Escola Profissionalizante
|Senai
|Plano de Saúde
|Unimed Vitória
|Escolas
|Leonardo da Vinci
|Loja de Móveis
|Danúbio e Móveis Conquista EMPATE
|Lojas de Eletroeletrônicos
|Sipolatti
|Supermercado
|Extrabom
|Telefonia
|Vivo
|Óticas
|Óticas Paris
|Shopping
|Shopping Vitória
|Internet
|Claro e Vivo EMPATE
|Atacarejo
|Atacadão
|Faculdade
|Multivix
|Laboratório de Análises
|Pretti
|Utilidades do Lar
|Loja do Thor
|Cartão de Benefícios
|Le Card
|Construtora de Alto Padrão
|Grand
|Construtora
|MRV
|Grande Empresa
|Vale
|Grupo Empresarial
|Grupo Águia Branca
|Marca Cara do Capixaba
|Chocolates Garoto
|Marca que Abraça as Causas de Diversidade
|Vale