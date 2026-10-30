Marcas de Valor premia as marcas mais admiradas pelos capixabas em 2026

A confiança dos consumidores, a qualidade dos produtos e serviços e a identificação com o público são alguns dos fatores que contribuem para construir marcas fortes e admiradas. Em 2026, empresas de diferentes segmentos foram reconhecidas na 17ª edição do Marcas de Valor, projeto assinado por A Gazeta em parceria com a Troiano Branding.





A cerimônia de premiação foi realizada na quinta-feira (29), no Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, e homenageou empresas que fazem parte do cotidiano dos capixabas e construíram relações de credibilidade e identificação com os consumidores.





Ao todo, foram contempladas 27 categorias, incluindo segmentos como alimentos, saúde, educação, comércio, serviços e construção civil. A edição também reconheceu a marca considerada "A cara do capixaba" e aquela que mais se destaca pelo compromisso com as causas de diversidade.