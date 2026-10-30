AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Premiação

Marcas de Valor premia as marcas mais admiradas pelos capixabas em 2026

Em sua 17ª edição, premiação da Rede Gazeta reconheceu empresas que conquistaram a confiança dos consumidores da Grande Vitória. Evento contou com apresentação da Orquestra Jônice Tristão, no Theatro Carlos Gomes.

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 10:08

Ângelo Parrella

Ângelo Parrella

Publicado em 

30 out 2026 às 10:08
Marcas vencedoras do Marcas de Valor de A Gazeta 2026
Marcas vencedoras do Marcas de Valor de A Gazeta 2026 Créditos: Rede Gazeta

A confiança dos consumidores, a qualidade dos produtos e serviços e a identificação com o público são alguns dos fatores que contribuem para construir marcas fortes e admiradas. Em 2026, empresas de diferentes segmentos foram reconhecidas na 17ª edição do Marcas de Valor, projeto assinado por A Gazeta em parceria com a Troiano Branding.


A cerimônia de premiação foi realizada na quinta-feira (29), no Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, e homenageou empresas que fazem parte do cotidiano dos capixabas e construíram relações de credibilidade e identificação com os consumidores.


Ao todo, foram contempladas 27 categorias, incluindo segmentos como alimentos, saúde, educação, comércio, serviços e construção civil. A edição também reconheceu a marca considerada "A cara do capixaba" e aquela que mais se destaca pelo compromisso com as causas de diversidade.

(Confira a lista completa dos vencedores ao final desta matéria.)

Durante a cerimônia, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ressaltou que o reconhecimento é resultado do trabalho contínuo das empresas para conquistar e manter a confiança do público.


“Confiança não se conquista da noite para o dia. Ela se constrói com consistência, qualidade, respeito e com a capacidade de entregar todos os dias aquilo que foi prometido. É exatamente isso que celebramos no Marcas de Valor, um projeto que chega à sua 17ª edição e se consolidou como uma importante referência para o mercado capixaba”, destacou Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta.


Mais do que homenagear as empresas admiradas pelos consumidores, o Marcas de Valor evidencia a importância de construir relacionamentos duradouros com o público. A premiação também reforça o papel da reputação e da identidade das marcas em um mercado cada vez mais competitivo.

Identidade e conexão com o consumidor

Fundador da consultoria Troiano Branding, parceira da Rede Gazeta na realização da pesquisa Marcas de Valor, Jaime Troiano é uma das principais referências em branding no Brasil. Especialista em gestão de marcas e comportamento do consumidor, ele acumula mais de três décadas de atuação no setor e atualmente preside o conselho da empresa.


Durante a premiação, Troiano destacou a importância de preservar a identidade das marcas e comunicar seus diferenciais aos consumidores.


“As marcas célebres preservam aquilo que têm de essencial, de único: a sua raiz. É isso que sustenta sua identidade e faz com que sejam admiradas pelos consumidores”, afirmou.


A reflexão reforça um dos principais conceitos por trás do Marcas de Valor: a admiração por uma marca vai além do reconhecimento de seu nome. Ela está relacionada à percepção construída pelos consumidores ao longo do tempo, a partir de suas experiências, expectativas e conexões com as empresas.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento foi realizado com base em um questionário online respondido por 2 mil moradores dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, na Grande Vitória. Cada segmento de mercado contou com uma lista específica de atributos avaliados pelos consumidores.


A pesquisa, conduzida pela Troiano Branding, utilizou o Índice de Valor de Marca (IVM), metodologia que considera aspectos como relevância, percepção de qualidade e identificação do público com as empresas.

Conheça as marcas vencedoras do Marcas de Valor 2026

A edição de 2026 reconheceu empresas de diferentes segmentos, com empates nas categorias Loja de Móveis e Internet. Confira a relação completa das marcas premiadas:

Categoria Empresa vencedora
AlimentosChocolates Garoto
Bebida LocalÁgua Pedra Azul
Carnes e EmbutidosCofril
Leite e DerivadosSelita
Farinha de TrigoRegina
HospitalVitória Apart Hospital
Escola ProfissionalizanteSenai
Plano de SaúdeUnimed Vitória
EscolasLeonardo da Vinci
Loja de Móveis Danúbio e Móveis Conquista EMPATE
Lojas de EletroeletrônicosSipolatti
SupermercadoExtrabom
TelefoniaVivo
ÓticasÓticas Paris
ShoppingShopping Vitória
Internet Claro e Vivo EMPATE
AtacarejoAtacadão
FaculdadeMultivix
Laboratório de AnálisesPretti
Utilidades do LarLoja do Thor
Cartão de BenefíciosLe Card
Construtora de Alto PadrãoGrand
ConstrutoraMRV
Grande EmpresaVale
Grupo EmpresarialGrupo Águia Branca
Marca Cara do CapixabaChocolates Garoto
Marca que Abraça as Causas de DiversidadeVale
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Projetos AG Premiação Marcas de Valor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Do forró, R&B, gospel e mais, o "Tocou, Pocou" de outubro traz a novidades capixabas de outubro
De homenagem a Maurício de Oliveira a Alemão do Forró: confira os lançamentos capixabas de outubro
tempo chuvoso vitória
Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo o ES
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões para os signos de 02 a 08 de novembro de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.