Restituição do Imposto de Renda: Receita paga R$ 531,6 milhões em lote extra

Imposto de Renda 2026 a 184,4 mil contribuintes. Os valores serão depositados na conta informada ao declarar o IR ou por meio do Pix, caso essa tenha sido a opção e a chave seja o CPF. SÃO PAULO - A Receita Federal paga nesta sexta-feira (30) R$ 531,6 milhões em um lote extra de restituições doa 184,4 mil contribuintes. Os valores serão depositados na conta informada ao declarar o IR ou por meio do Pix, caso essa tenha sido a opção e a chave seja o CPF.

site da Receita. É preciso informar nome, CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no Meu Imposto de Renda, no site ou aplicativo do fisco para celular e tablet, e pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual). O contribuinte pode conferir se entrou no lote no. É preciso informar nome, CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no, no site ou aplicativo do fisco para celular e tablet, e pelo

O lote extra contempla contribuintes que saíram da malha fina do Imposto de Renda de 2026 e de anos anteriores. Neste ano, a Receita pagou R$ 41 bilhões em restituição, valor recorde, em quatro lotes regulares, de maio a agosto.

Do total geral, R$ 293,4 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, que entram antes da fila, distribuídos da seguinte forma:

Idosos acima de 80 anos: 5.424 restituições

Idosos entre 60 e 79 anos: 27.948 restituições

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.047 restituições

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 8.827 restituições

Além disso, 121,5 mil restituições serão destinadas a contribuintes que não têm prioridade legal, mas receberam esse direito por fazerem a declaração pré-preenchida do IR ou que optaram por receber a restituição por meio do Pix, desde que a chave seja o número do CPF.

Há ainda 16.665 restituições que serão pagas a contribuintes comuns, sem prioridade legal.

Segundo a Receita, depósitos ocorrem apenas na conta do titular da declaração. Se houver algum erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino, o banco barra o depósito.

https://www.bb.com.br/irpf, ou pelos telefones: Caso não receba, o fisco oferece o serviço de reagendamento da restituição, por meio do Banco do Brasil pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito. O reagendamento pode ser feito pelo portal BB, emou pelos telefones:

4004-0001 (capitais)

0800 729 0001 (demais localidades)

0800 729 0088 (deficientes auditivos)



Para reagendar, é necessário informar:

Valor da restituição

Número do recibo da declaração

Após o reagendamento, basta aguardar nova tentativa de crédito



Caso o valor não seja resgatado em até um ano, o contribuinte pode fazer novo pedido por meio do portal e-CAC, que é o centro virtual da Receita, acessando Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

O contribuinte que declarou e ainda não recebeu caiu na malha fina. A Receita notificou 498,5 mil contribuintes nesta situação com o envio de cartas online entre os dias 5 e 15 deste mês. Os cidadãos podem verificar a situação fiscal em Meu Imposto de Renda, no site da Receita ou no aplicativo do fisco.

Para saber qual é o tipo de pendência na declaração de ajuste anual do IR entregue neste ano e evitar multa, o contribuinte faz a consulta no mesmo local da notificação.

Conforme o fisco, é importante verificar se todos os valores declarados estão corretos e se há alguma documentação que comprove o que foi informado ao fisco. Se houver erro nas informações declaradas, basta apresentar uma declaração retificadora. Não é preciso comparecer a uma unidade da Receita Federal para fazer isso.

Como consultar se recebeu a notificação?

O contribuinte pode verificar a situação da declaração pelo serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal e no aplicativo do órgão para celulares. É necessário ter uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

No serviço, uma declaração retida na malha fina aparece com a situação "Com Pendência". Ao acessar a informação, o contribuinte consegue identificar o motivo da retenção e consultar as orientações para regularizar a situação.

Como fazer a consulta da malha fina pelo aplicativo da Receita?

Baixe o aplicativo em seu celular ou tablet

Abra o aplicativo e clique em "Entrar com gov.br"

Aparecerá a seguinte frase: "Receita Federal deseja usar sso.acesso.gov.br para iniciar sessão"; clique em "Continuar"

Informe CPF e senha do Gov.br e vá em Entrar

Clique no sinal de +, à direita da tela, acima, e depois, em "para Imposto de Renda"

Acesse "Meu Imposto de Renda", que é o último item

Informe novamente seus dados do Portal Gov.br

Depois, clique em "Pendências de malha"