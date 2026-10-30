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IR 2026

Restituição do Imposto de Renda: Receita paga R$ 531,6 milhões em lote extra

Depósito cai na conta informada ou via Pix com chave CPF; consulta ao pagamento fica disponível no site, app e e-CAC

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 10:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2026 às 10:12
SÃO PAULO - A Receita Federal paga nesta sexta-feira (30) R$ 531,6 milhões em um lote extra de restituições do Imposto de Renda 2026 a 184,4 mil contribuintes. Os valores serão depositados na conta informada ao declarar o IR ou por meio do Pix, caso essa tenha sido a opção e a chave seja o CPF.
O contribuinte pode conferir se entrou no lote no site da Receita. É preciso informar nome, CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no Meu Imposto de Renda, no site ou aplicativo do fisco para celular e tablet, e pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual).
O lote extra contempla contribuintes que saíram da malha fina do Imposto de Renda de 2026 e de anos anteriores. Neste ano, a Receita pagou R$ 41 bilhões em restituição, valor recorde, em quatro lotes regulares, de maio a agosto.
Do total geral, R$ 293,4 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, que entram antes da fila, distribuídos da seguinte forma:
  • Idosos acima de 80 anos: 5.424 restituições
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 27.948 restituições
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.047 restituições
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 8.827 restituições
Além disso, 121,5 mil restituições serão destinadas a contribuintes que não têm prioridade legal, mas receberam esse direito por fazerem a declaração pré-preenchida do IR ou que optaram por receber a restituição por meio do Pix, desde que a chave seja o número do CPF.
Há ainda 16.665 restituições que serão pagas a contribuintes comuns, sem prioridade legal.
Segundo a Receita, depósitos ocorrem apenas na conta do titular da declaração. Se houver algum erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino, o banco barra o depósito.
Caso não receba, o fisco oferece o serviço de reagendamento da restituição, por meio do Banco do Brasil pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito. O reagendamento pode ser feito pelo portal BB, em https://www.bb.com.br/irpf, ou pelos telefones:
  • 4004-0001 (capitais)
  • 0800 729 0001 (demais localidades)
  • 0800 729 0088 (deficientes auditivos)

 Para reagendar, é necessário informar:
  • Valor da restituição
  • Número do recibo da declaração
  • Após o reagendamento, basta aguardar nova tentativa de crédito 

Caso o valor não seja resgatado em até um ano, o contribuinte pode fazer novo pedido por meio do portal e-CAC, que é o centro virtual da Receita, acessando Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.
O contribuinte que declarou e ainda não recebeu caiu na malha fina. A Receita notificou 498,5 mil contribuintes nesta situação com o envio de cartas online entre os dias 5 e 15 deste mês. Os cidadãos podem verificar a situação fiscal em Meu Imposto de Renda, no site da Receita ou no aplicativo do fisco.
Para saber qual é o tipo de pendência na declaração de ajuste anual do IR entregue neste ano e evitar multa, o contribuinte faz a consulta no mesmo local da notificação.
Conforme o fisco, é importante verificar se todos os valores declarados estão corretos e se há alguma documentação que comprove o que foi informado ao fisco. Se houver erro nas informações declaradas, basta apresentar uma declaração retificadora. Não é preciso comparecer a uma unidade da Receita Federal para fazer isso.
Como consultar se recebeu a notificação?
O contribuinte pode verificar a situação da declaração pelo serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal e no aplicativo do órgão para celulares. É necessário ter uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.
No serviço, uma declaração retida na malha fina aparece com a situação "Com Pendência". Ao acessar a informação, o contribuinte consegue identificar o motivo da retenção e consultar as orientações para regularizar a situação.
Como fazer a consulta da malha fina pelo aplicativo da Receita?
  • Baixe o aplicativo em seu celular ou tablet
  • Abra o aplicativo e clique em "Entrar com gov.br"
  • Aparecerá a seguinte frase: "Receita Federal deseja usar sso.acesso.gov.br para iniciar sessão"; clique em "Continuar"
  • Informe CPF e senha do Gov.br e vá em Entrar
  • Clique no sinal de +, à direita da tela, acima, e depois, em "para Imposto de Renda"
  • Acesse "Meu Imposto de Renda", que é o último item
  • Informe novamente seus dados do Portal Gov.br
  • Depois, clique em "Pendências de malha"
  • O sistema será aberto e mostrará qual o erro

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