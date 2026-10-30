AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Patrimônio

A falácia do aluguel: por que comprar um imóvel ainda vale a pena

Entre planilhas frias e a neuroeconomia, por que o imóvel próprio ainda é o pilar de um patrimônio saudável no mercado capixaba

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 08:29

Públicado em 

30 out 2026 às 08:29
Carol Campos

Colunista

Carol Campos Carol Campos
Do latim fallacia, a palavra denota engano, trapaça ou um argumento que exibe uma falsa aparência de veracidade. No mercado financeiro moderno, poucas falácias são tão repetidas quanto a ladainha de que "comprar imóvel é andar para trás" ou de que "o aluguel sempre vence a casa própria". 

Quem vive restrito a planilhas frias esquece que a economia é feita por pessoas de carne, osso e emoção. No contexto econômico e comportamental, desmistificar essa suposta vantagem absoluta da locação revela uma estratégia patrimonial equilibrada, especialmente em mercados regionais em forte valorização.
Imagem Edicase Brasil
A decisão entre comprar um imóvel e morar de aluguel envolve não apenas cálculos financeiros, mas também planejamento patrimonial e fatores emocionais Wasan Tita | Shutterstock

O ponto de vista que vai na contramão dos "gurus de internet", que frequentemente demonizam o patrimônio imobiliário e ignoram a realidade prática das pessoas, carece de um urgente esclarecimento. A grande falácia de quem condena a casa própria é desconsiderar a profunda relação entre risco e retorno. 


Frequentemente, mede-se o sucesso de uma decisão de investimento apenas pelo resultado final, negligenciando o risco incorrido para obtê-lo. É por isso que o trabalho de estratégia patrimonial importa mais do que qualquer número isolado: no longo prazo, quem sobrevive é quem respeita o processo e a blindagem dos seus ativos.


Para compreender a solidez do imóvel próprio, é preciso analisar duas forças gigantescas: a realidade econômica e a neuroeconomia.


Primeiro, basta olhar para o mercado capixaba, que vive uma valorização histórica e consistente. Quem seguiu o conselho de morar de aluguel para sempre e "investir a diferença" muitas vezes assistiu ao preço do metro quadrado subir de forma mais veloz do que a rentabilidade dos próprios fundos. 


É nesse cenário que se faz necessário fazer justiça a profissionais frequentemente injustiçados: os corretores e as imobiliárias. Embora muitas famílias olhem para o corretor com desconfiança, o tempo prova ser o senhor da razão. Anos depois, quando um bairro explode e o valor do imóvel dobra, percebe-se que aquele profissional não estava vendendo apenas tijolos; ele estava entregando a base de um patrimônio sólido. Sob essa ótica, manter pelo menos de 30% a 50% do patrimônio alocado em imóveis bem localizados não é um luxo, mas uma estratégia de alocação saudável, defensiva e de proteção.


Segundo, a neuroeconomia explica que cada cérebro é único e multifacetado. Para muita gente, a parcela de um imóvel adquirida na planta funciona como um "puxão de orelha" cerebral involuntário. A obrigação dessa prestação mensal ajuda a evitar desperdícios e organiza o orçamento de quem, caso estivesse com o dinheiro solto na conta, acabaria gastando com superficialidades. O imóvel próprio gera um compromisso concreto com o amanhã. É aqui que reside a importância de uma assessoria que acolhe, escuta e assume a missão de preservar e aumentar o patrimônio com o mínimo de risco possível. 

Veja Também 

Imagem Edicase Brasil

A arte de não perder: o verdadeiro primeiro passo para construir riqueza

Por outro lado, há cenários específicos em que o aluguel se consolida como a melhor solução patrimonial. A locação mostra-se inteligente quando atende a necessidades de curto prazo: transições de carreira em novas localidades, períodos de experiência antes de uma grande decisão de compra, recém-casados nos primeiros três anos de união ou durante reformas no imóvel próprio. 


Da mesma forma, o aluguel joga a favor quando o investidor age como um verdadeiro estrategista, que possui reservas de emergência e de oportunidade robustas, além de uma renda passiva sólida que financie seu custo de moradia sem dilapidar o capital. Para além da matemática exata e da relação de risco e retorno, o teto onde se deita a cabeça representa liberdade, alegria e realização pessoal. De que adianta acumular números abstratos em uma tela se existe a constante insegurança de um contrato de locação que pode expirar a qualquer momento?


Por conseguinte, a verdadeira falácia não está no ato de comprar, mas em acreditar que uma regra única de internet serve para todo mundo. Imóvel próprio é raiz; é uma segurança que o papel não consegue comprar. No balanço final da vida, a pergunta que fica para o leitor é: as suas escolhas financeiras estão sendo guiadas por planilhas que aceitam qualquer cenário ou pela realidade do seu bolso e da sua paz de espírito?

Leia mais na coluna de Carol Campos

A falácia do aluguel: por que comprar um imóvel ainda vale a pena

O mito do cafezinho: sua paz financeira não precisa de privações

Selic a 13,75%: o corte que não muda a vida de ninguém

'Na volta a gente compra!': como escapar das compras por impulso

Como o neuromarketing pode afetar sua relação com dinheiro e investimentos

Carol Campos

Carol Campos Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

Tópicos Relacionados

Carol Campos Aluguel Patrimonio Gestão de Patrimônio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Escolas têm relatos de bullying político entre alunos após tensão na disputa eleitoral
Premiados do 17º Marcas de Valor A Gazeta no Theatro Carlos Gome
Prêmio Marcas de Valor A Gazeta celebra as mais admiradas com festa em Vitória
Imagem de destaque
'Meu irmão comprou sem saber a cápsula de césio-137 que desencadeou maior acidente radioativo do Brasil'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.