A falácia do aluguel: por que comprar um imóvel ainda vale a pena

O ponto de vista que vai na contramão dos "gurus de internet", que frequentemente demonizam o patrimônio imobiliário e ignoram a realidade prática das pessoas, carece de um urgente esclarecimento. A grande falácia de quem condena a casa própria é desconsiderar a profunda relação entre risco e retorno.





Frequentemente, mede-se o sucesso de uma decisão de investimento apenas pelo resultado final, negligenciando o risco incorrido para obtê-lo. É por isso que o trabalho de estratégia patrimonial importa mais do que qualquer número isolado: no longo prazo, quem sobrevive é quem respeita o processo e a blindagem dos seus ativos.





Para compreender a solidez do imóvel próprio, é preciso analisar duas forças gigantescas: a realidade econômica e a neuroeconomia.





Primeiro, basta olhar para o mercado capixaba, que vive uma valorização histórica e consistente. Quem seguiu o conselho de morar de aluguel para sempre e "investir a diferença" muitas vezes assistiu ao preço do metro quadrado subir de forma mais veloz do que a rentabilidade dos próprios fundos.





É nesse cenário que se faz necessário fazer justiça a profissionais frequentemente injustiçados: os corretores e as imobiliárias. Embora muitas famílias olhem para o corretor com desconfiança, o tempo prova ser o senhor da razão. Anos depois, quando um bairro explode e o valor do imóvel dobra, percebe-se que aquele profissional não estava vendendo apenas tijolos; ele estava entregando a base de um patrimônio sólido. Sob essa ótica, manter pelo menos de 30% a 50% do patrimônio alocado em imóveis bem localizados não é um luxo, mas uma estratégia de alocação saudável, defensiva e de proteção.





Segundo, a neuroeconomia explica que cada cérebro é único e multifacetado. Para muita gente, a parcela de um imóvel adquirida na planta funciona como um "puxão de orelha" cerebral involuntário. A obrigação dessa prestação mensal ajuda a evitar desperdícios e organiza o orçamento de quem, caso estivesse com o dinheiro solto na conta, acabaria gastando com superficialidades. O imóvel próprio gera um compromisso concreto com o amanhã. É aqui que reside a importância de uma assessoria que acolhe, escuta e assume a missão de preservar e aumentar o patrimônio com o mínimo de risco possível.