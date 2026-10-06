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Finanças pessoais

O mito do cafezinho: sua paz financeira não precisa de privações

Pequenos prazeres podem fazer parte do orçamento sem comprometer o futuro, desde que gastos, metas e prioridades estejam sob controle

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 10:19

Públicado em 

06 out 2026 às 10:19
Carol Campos

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Carol Campos Carol Campos

Na obra "Modernidade Líquida", o sociólogo Zygmunt Bauman discute como a sociedade contemporânea molda os indivíduos prioritariamente como consumidores, atrelando o bem-estar social à capacidade de consumo.


Paralelamente a esse panorama, ao analisar o cenário financeiro nacional, observa-se o mito de que o fracasso econômico individual decorre de pequenos rituais cotidianos, como o consumo de café especial, livros e chocolates finos. 


Contudo, inquestionavelmente, essa visão simplista negligencia as verdadeiras causas do endividamento e a necessidade de alinhar a estabilidade material à saúde mental. Desse modo, torna-se imperativo debater não apenas o erro metodológico das privações cegas, mas também a relevância de uma previsibilidade inteligente que financie as alegrias cotidianas sem comprometer o futuro.

Pequenos prazeres, como tomar um café fora de casa, podem caber no orçamento sem comprometer o futuro
Pequenos prazeres, como tomar um café fora de casa, podem caber no orçamento sem comprometer o futuro Magnific

Em primeira análise, vale pontuar que a culpabilização dos chamados "gastos invisíveis" desvia o foco do verdadeiro ralo orçamentário das famílias brasileiras. Se fôssemos seguir à risca os manuais mais rígidos de finanças tradicionais, pequenos prazeres estéticos e afetivos seriam rotulados como crimes orçamentários. A verdade nua e crua, todavia, é que ninguém enriquece por abdicar de um chocolate, assim como ninguém empobrece por comprar um livro a mais no mês. 


Por conseguinte, o dano real reside nas grandes escolhas desestruturadas, a exemplo de financiamentos imobiliários sufocantes, parcelas de automóveis acima do padrão e o uso abusivo do cartão de crédito como extensão salarial. Reflete-se, com isso, em uma estrutura macroeconômica pessoal fragilizada, a qual colapsa independentemente do corte dos pequenos rituais.


Ademais, sob a perspectiva da saúde mental, a manutenção desses hábitos diários atua como uma âncora de sanidade em um mundo que consome a energia do indivíduo de forma incessante. Para conciliar a necessidade de segurança com a paixão por contemplar o belo, faz-se necessária a adoção do Orçamento de Conforto Humano (OCH). Nesse sentido, em vez de simplesmente registrar as perdas e sofrer com o "leite derramado", o fluxo financeiro deve ser invertido. 


Primeiramente, calcula-se o custo da paz por meio de investimentos de longo prazo e quitação de despesas fixas. Dessarte, o valor remanescente é direcionado, sem culpa, aos rituais diários e a desejos de valor duradouro, como imóveis, automóveis, joias, viagens e entradas de grandes eventos, utilizando o tempo e o planejamento de médio prazo em detrimento do impulso. Nota-se, com isso, que o desejo funciona como motor da existência, enquanto a paciência atua como freio de segurança.


Portanto, a planilha orçamentária deve ser desenhada para libertar o cidadão, e não para aprisioná-lo. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação (MEC), órgão responsável pela formulação das diretrizes pedagógicas nacionais, implementar programas de alfabetização financeira estratégica nas escolas públicas e privadas. 


Essa medida deve ser realizada por meio de oficinas práticas e palestras ministradas por especialistas da área de finanças e psicologia comportamental, que abordarão a criação do método do Orçamento de Conforto Humano (OCH), ensinando os jovens a priorizar metas de longo prazo sem anular o bem-estar presente. O intuito dessa ação é desmistificar a ideia da privação e capacitar os futuros poupadores a desenharem planilhas e métodos eficientes.


Com essas ações, o Brasil poderá equilibrar a busca pela estabilidade econômica com o direito à qualidade de vida.

Leia mais na coluna de Carol Campos

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Carol Campos

Carol Campos Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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