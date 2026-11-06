Selic a 13,75%: por que a cautela deve orientar investidores e consumidores

Olhar para o retrovisor ajuda a compreender por que o comitê agiu de forma amplamente acertada. Em março de 2024, quando a Selic caiu para 10,75%, esta coluna ponderou que o movimento exigia cautela extrema com a inflação interna e com a dinâmica global. O que se viu nos meses seguintes foi o oposto da calmaria: o IPCA estourou o teto da meta ao acumular 4,58% e o dólar em forte escalada, enquanto o governo federal operava no sentido inverso, estimulando o crédito e anulando o esforço técnico da autoridade monetária.



Para além das fronteiras domésticas, a postura do Banco Central brasileiro apenas se alinha à rigidez que hoje impera nos principais centros financeiros do mundo, sem a necessidade de uma submissão cega aos humores de Washington. O Banco da Inglaterra, em Londres, acaba de subir os juros britânicos para 4%, o Banco do Japão (BoJ) elevou sua taxa para conter preços e o Banco Central Europeu (BCE), ditando o ritmo de potências como a Alemanha, travou um freio rígido em patamares elevados, escoltado por autoridades monetárias em diversos países asiáticos. Ignorar esse cordão global de isolamento contra a inflação seria uma aventura desastrosa para a estabilidade do real.



Portanto, o país já pagou caro demais no passado pelo voluntarismo de tentar forçar a queda dos juros por decreto econômico. A decisão atual mostra que, entre o malabarismo estatístico e a sobriedade fiscal, o comitê escolheu o único caminho que garante a preservação do poder de compra. Para o poupador capixaba, o recado é continuar colhendo prêmios reais robustos na renda fixa por mais tempo, enquanto para o tomador de crédito a ordem permanece de máxima cautela e orçamento estritamente defensivo.