O pecado tem preço. Mas quem paga a conta?

A utilização de tributos para influenciar comportamentos econômicos não é novidade. O IPI, por exemplo, adota a seletividade em função da essencialidade dos produtos, permitindo ao Estado graduar a tributação conforme sua natureza.





O imposto seletivo, entretanto, não se limita a diferenciar produtos segundo sua essencialidade, mas assume a finalidade de desestimular atividades consideradas prejudiciais. Não é apresentado como uma fonte de arrecadação para o governo, mas um modo de influenciar escolhas, alterar preços e, numa última análise, induzir comportamentos.





A tributação alcança cigarros, bebidas alcoólicas, veículos e outros bens, mas não é uniforme. Com ele, incorpora-se à estrutura tributária uma escolha explícita do Estado sobre quais atividades merecem maior ou menor ônus fiscal, mas o estabelecimento dos critérios para tanto pode se tornar um problema em algum momento.





É evidente que setores que imponham custos sociais à coletividade merecem atenção diferenciada do Estado. O tabagismo é um exemplo comum. No caso de bebidas, o teor alcoólico influencia a alíquota. Mas quem define o que merece ser mais ou menos tributado e em que medida? Para ilustrar, qual bebida alcoólica deve ser “estimulada” em detrimento de outra?





Uma alíquota elevada de um tributo pode não apenas alterar o comportamento do consumidor, mas influenciar determinados concorrentes e modificar cadeias produtivas. Nem sempre os efeitos concretos da medida correspondem à intenção, abrindo espaço para uma finalidade legítima ceder território para pressões setoriais ou mesmo escolhas arbitrárias ou puramente arrecadatórias.