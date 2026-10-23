ITBI e holdings: o que o STF resolveu e o que não resolveu

A controvérsia dizia respeito à interpretação do artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. O dispositivo assegura a imunidade do ITBI na transmissão de bens e direitos para realização de capital, mas havia uma dúvida para o caso de empresas cuja atividade preponderante fosse a compra e venda ou a locação de imóveis. O Supremo acabou decidindo que isso, por si só, não afasta a imunidade na realização de capital social mediante transferência de bens.





Então, com o julgamento do Supremo, os municípios não poderão exigir o ITBI quando um sócio transferir seus bens particulares para a empresa da qual participa (uma holding, por exemplo) para integralizar seu capital social, ainda que essa pessoa jurídica tenha por finalidade administrar bens imóveis. É uma decisão importante para famílias e empresários que organizam seus ativos imobiliários por meio de pessoas jurídicas.





Um detalhe importante, todavia: o Supremo, em outra ocasião, já havia fixado o entendimento (tema 796) de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social integralizado. Quer dizer, para o STF, não é toda transferência de bens ao patrimônio da pessoa jurídica que é imune ao imposto, mas somente a que corresponde ao capital social a integralizar.