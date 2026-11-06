Golpe do falso advogado: OAB-ES já recebeu mais de 1,3 mil denúncias

Mais de 1,3 mil denúncias de golpes do falso advogado já chegaram à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES). Nesse tipo de fraude, criminosos se passam por profissionais da advocacia e utilizam nomes, fotografias, números de inscrição na OAB e informações de processos judiciais para convencer as vítimas a realizar pagamentos ou transferências.





A informação foi confirmada por Eduardo Sarlo, advogado e secretário-geral da OAB-ES. A entidade, porém, não especificou o período a que esses registros correspondem.





A prática também motivou alertas direcionados a moradores e gestores de condomínios. A ATTA Gestão Condominial, por exemplo, orientou condôminos e síndicos a interromper o contato caso recebam mensagens ou ligações de pessoas que se apresentam como advogados e solicitam pagamentos ou transferências.





Os bancos também estão atentos à fraude. O Banestes, por exemplo, passou a veicular um alerta pelo aplicativo da instituição. A mensagem orienta os clientes a desconfiar de cobranças para liberar valores judiciais, a não realizar Pix nem baixar aplicativos e a confirmar as informações diretamente com seus advogados.