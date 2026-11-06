A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Palmeiras x Estudiantes: qual custo e como comprar entradas e pacotes na final da Libertadores
Futebol

Palmeiras x Estudiantes: qual custo e como comprar entradas e pacotes na final da Libertadores

Venda de ingressos começou nesta sexta-feira, 6, às 10h

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 10:17

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

06 nov 2026 às 10:17
Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Fluminense FC, durante partida válida pela semi final, ida, da Conmebol Libertadores, no Estádio Maracanã
Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Fluminense FC, durante partida válida pela semi final, ida, da Conmebol Libertadores, no Estádio Maracanã Cesar Greco/Palmeiras
A venda de ingressos destinados aos torcedores de Palmeiras e Estudiantes para a final da Libertadores começa nesta sexta-feira, 6, às 10h (de Brasília). A decisão está marcada para o dia 28, em Montevidéu, no Uruguai.
Nesta etapa, serão comercializados bilhetes da categoria 3 para para os setores exclusivos das torcidas dos dois times. Os setores estão localizados atrás dos gols do estádio Centenário.
Os bilhetes custam US$ 95 (cerca de R$ 520 na cotação atual). No caso do Palmeiras, os sócios Avanti terão prioridade na compra dos ingressos.
As entradas podem ser adquiridas por meio do site libertadores.eleventickets.com, de acordo com o rating do programa, assim como acontece durante as pré-vendas para os jogos do clube como mandante.
A primeira pré-venda aos palmeirense abre às 10h desta sexta. Depois, há mais cinco pré-vendas. A última será às 16h de sábado, 7.
A carga total destinada aos torcedores palmeirenses é de 12 mil bilhetes, montante equivalente ao reservado para os torcedores do clube argentino.
A Conmebol abriu a venda para o público geral na última segunda-feira e já vendeu 21 mil ingressos que dão acesso ao setor leste do estádio, onde haverá torcedores de ambas as equipes. As entradas em questão foram vendidas a US$ 250 (cerca de R$ 1,3 mil). Em 20 minutos, os ingressos já estavam esgotados na plataforma da entidade máxima do futebol sul-americano.
A torcida do Palmeiras ficará no setor Norte, Tribuna Colombes, enquanto a do Estudiantes no setor Sul, Tribuna Amsterdam. A expectativa é de uma carga de 45 mil entradas. Estão definidos também valores de áreas de hospitalidade, entre US$ 400 (R$ 2,1 mil) a US$ 1,5 mil (R$ 8 mil).
OS VALORES DOS INGRESSOS PARA A FINAL DA LIBERTADORES:
Categoria 1 (geral): US$ 340 (R$ 1,8 mil)
Categoria 2 (geral): US$ 250 (R$ 1,3 mil)
Categoria 3 (torcedores dos finalistas): US$ 95 (R$ 506).
PASSO A PASSO PARA O TORCEDOR PALMEIRENSE COMPRAR INGRESSO
- Acesse o site libertadores.eleventickets.com;
- Selecione a opção "Cadastro/Login Sócio Avanti";
- Preencha os dados pessoais solicitados para cadastro no site libertadores.eleventickets.com;
- Após o cadastro, o sistema mostrará o setor disponível para compra;
- Cada torcedor pode adquirir somente um ingresso por CPF, com exceção dos sócios titulares que possuem dependentes menores*;
- O pagamento deve ser efetuado via cartão de crédito ou PIX.
PATROCINADOR VAI BANCAR 50 ÔNIBUS COM TORCEDORES
João Adibe Marques, dono da farmacêutica Cimed e patrocinador do Palmeiras, prometeu bancar 50 ônibus de uma caravana organizada pela maior torcida organizada ligada ao clube, a Mancha Alviverde.
Não foram divulgados valores nem as condições para a compra. Segundo os líderes da organizada, os interessados devem se inscrever por meio do aplicativo da torcida.
Adibe, que é palmeirense e patrocina a equipe desde 2025, convocou outros empresários para participar da iniciativa. Há uma parceria com uma drogaria em que os torcedores que gastarem R$ 200 em produtos da Cimed vão concorrer a um bilhete premiado.
IDA E VOLTA NO MESMO DIA
A agência 4 Lines oferece ao torcedor a opção de viajar com campeões da Libertadores pela Palmeiras, casos do ex-goleiro Sérgio e do ex-volante Galeano, que fizeram parte da primeira conquista do torneio 1999, além do ex-volante Wendel, que defendeu o Palmeiras entre 2003 e 2014.
O projeto, chamado de "Montevidéu Verde", inclui voo fretado da Latam, com saída do Aeroporto de Guarulhos e ida e volta no mesmo dia, além de traslados para os torcedores, guias palmeirenses e seguro-viagem. O pacote é vendido por R$ 11.912.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esporte Libertadores Futebol Palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Calderano vai enfrentar belga número 40 do mundo nas oitavas em Frankfurt
Imagem de destaque
Grande Buda de Ibiraçu ganha iluminação especial para o Novembro Azul
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões para os signos de 09 a 15 de novembro de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.