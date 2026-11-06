Seedorf não assinará súmula e vira aluno para poder dirigir o Corinthians

Clarence Seedorf terá de voltar à sala de aula para seguir como técnico do Corinthians. Depois de não conseguir o reconhecimento de sua licença UEFA Pro pela Conmebol, o treinador holandês foi convencido a se matricular em um curso da CBF Academy para obter uma autorização provisória e trabalhar no futebol brasileiro.

O UOL apurou que a matrícula permitirá que Seedorf continue registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas na condição de aluno. Com isso, ele não poderá assinar as súmulas como treinador, função que ficará a cargo do auxiliar Léo Porto. Apesar da restrição, Seedorf poderá permanecer no banco de reservas e conceder entrevistas como técnico da equipe nas competições organizadas pela CBF.

Inicialmente, o holandês demonstrou contrariedade à necessidade de fazer uma nova formação e precisou ser convencido de que esse é o caminho para regularizar sua situação no Brasil. De todo modo, fontes ligadas ao treinador afirmaram ao UOL que ele "fará o que for necessário para regularizar a situação".

Curso terá etapas

O Corinthians já sinalizou à CBF que pretende seguir esse caminho, mas ainda precisa formalizar a matrícula do treinador na CBF Academy. A ideia é que Seedorf comece a formação durante a Data Fifa de novembro, com aulas online.

As atividades presenciais devem ser organizadas para o fim de 2026 ou o início de 2027, segundo apuração do UOL. Por já ter sido jogador profissional, Seedorf poderá pular a licença C e começar diretamente pela formação para a licença B.

Para trabalhar definitivamente como treinador no futebol sul-americano, porém, precisará avançar até a licença Pró, que está dois níveis acima.

Se concluir apenas essa primeira etapa, o holandês continuará registrado como aluno. A situação só será regularizada depois que ele completar mais dois níveis da formação da CBF Academy ou atingir os 36 meses de experiência exigidos para exercer a função. Atualmente, Seedorf soma 27 meses de trabalho como treinador.

O cenário é semelhante ao vivido por Davide Ancelotti no Botafogo, em 2025.

Uma eventual classificação do Corinthians para competições da Conmebol em 2027 também poderá trazer restrições maiores ao treinador. Caso permaneça no cargo, Seedorf não poderá assinar a súmula como técnico nem responder oficialmente pela função em atividades exigidas pela entidade, como as entrevistas coletivas após os jogos.

Seedorf precisou ser convencido

A necessidade de fazer um novo curso não foi recebida com entusiasmo imediato pelo treinador. Segundo relatos obtidos pelo UOL, Seedorf considera que sua licença UEFA Pro, a experiência acumulada na Federação Holandesa e sua atuação como professor em cursos de formação de treinadores na Europa são suficientes para comprovar sua qualificação profissional.

A Conmebol, porém, não reconheceu esses trabalhos como experiência efetiva no comando de equipes. O período também não foi aceito para cumprir a exigência de 36 meses de atuação como treinador.

Seedorf aceitou a medida, entre outros motivos, pelo desejo de dar continuidade ao trabalho no Corinthians. Pessoas próximas ao holandês afirmaram que ele está concentrado na recuperação da equipe e já considera a possibilidade de desenvolver um projeto mais longo e consistente em 2027.

Corinthians foi pego de surpresa

O Corinthians acreditava que a análise dos documentos pela Conmebol e pela UEFA demoraria mais.

A expectativa era de que Seedorf pudesse comandar a equipe nos quatro jogos restantes da temporada enquanto aguardava uma decisão sobre o reconhecimento de sua licença. A resposta, no entanto, chegou antes do esperado e obrigou o clube a mudar os planos.

Mesmo sem poder assinar as súmulas, Seedorf poderá permanecer no banco de reservas e conceder entrevistas coletivas nas partidas de competições nacionais.