Obras no Centro de Vitória preocupam blocos para desfiles no carnaval

A três meses do carnaval de 2027, os organizadores dos blocos de rua do Centro de Vitória ainda não sabem como as obras em andamento na região poderão afetar os desfiles. As intervenções na Avenida Beira-Mar e em vias do Centro Histórico, que tradicionalmente recebem foliões durante a festa, aumentam as incertezas sobre os trajetos e a estrutura necessária para a realização do evento, cuja data no ano que vem será de 5 a 9 de fevereiro.
Ao longo do último mês, A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória em busca de informações sobre o planejamento do Carnaval diante das intervenções no Centro, mas não obteve retorno. No último mês, o município lançou um edital de apoio aos blocos e projetos culturais, e a Secretaria Municipal de Obras informou que pretende concluir parte das intervenções antes da folia.
Na Avenida Beira-Mar, um dos principais pontos de concentração dos blocos, a previsão é de que os primeiros 400 metros das obras sejam entregues no primeiro semestre de 2027. Já na Rua Sete de Setembro, no Centro histórico, a expectativa da prefeitura é concluir o trecho entre a Praça Costa Pereira e a Escadaria da Piedade até o carnaval.
As previsões foram apresentadas pelo secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, durante evento de assinatura de ordem de serviço para intervenções na Vila Rubim. Segundo ele, os trabalhos na Beira-Mar estão sendo realizados por etapas, com a intenção de liberar os trechos à medida que forem concluídos.
"Começamos pelo Centro de Vitória e já estamos avançando bem. Estamos com a expectativa de entregar os 400 metros iniciais até o fim do primeiro semestre do ano que vem", afirmou.
O secretário explicou que a complexidade das intervenções de infraestrutura tem influenciado o andamento dos serviços. Entre os desafios encontrados, está uma estrutura de concreto construída em 2008 para reforçar o aterro da avenida.
"Quando você faz uma obra de infraestrutura, é preciso abrir para verificar muitas coisas que apenas imagina. E houve uma obra, em 2008, de reforço daquele aterro que aumentou a parte de concreto, o que mostra que foi bem feito, mas que dá mais trabalho hoje. O bom é que estamos avançando. Resolvemos todas as interferências, e agora vai ter um movimento muito tranquilo", destacou.
Apesar das informações sobre o cronograma das obras, ainda não há confirmação de como os desfiles serão organizados nos trechos afetados pelas intervenções.
Para os organizadores dos blocos, a principal preocupação é a ausência de definições sobre os espaços que poderão ser utilizados durante o carnaval. Felipe Silva, organizador do Puta Bloco, afirma que o diálogo com o poder público, que já costumava ocorrer tardiamente nos anos anteriores, está ainda mais atrasado em 2026.
Normalmente, em outubro, a gente já começa a ter algumas reuniões com a prefeitura, o que é um prazo bem tardio. E este ano tem esse agravante, essa preocupação, com o avanço das obras da Beira-Mar.
Felipe Silva Organizador do Puta Bloco
De acordo com Felipe, em anos anteriores eram realizadas reuniões para avaliar o carnaval anterior e discutir as necessidades da edição seguinte. Neste ano, porém, os organizadores não tiveram esse acompanhamento ao longo dos meses.
A primeira reunião entre representantes dos blocos de rua e a prefeitura ocorreu no último dia 29. De acordo com Felipe, o encontro trouxe poucas novidades sobre a organização da festa, principalmente em relação às obras da Beira-Mar.
Ele relata que a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) informou estar buscando diálogo com a pasta responsável pelas intervenções, mas que ainda não havia recebido uma resposta concreta sobre os impactos no carnaval.
A situação também preocupa Édson Bonfim, organizador do bloco Coisa de Negres, que desfila na Avenida Beira-Mar. Segundo ele, o processo de organização da festa junto às entidades carnavalescas está atrasado.
Além da avenida, as intervenções nas ruas internas do Centro também preocupam os blocos que tradicionalmente percorrem a região.
"A gente não recebeu pelo menos um diálogo, se há um projeto de realizar por etapas, se as etapas dessas obras serão concluídas até o carnaval ou não. A gente está com o bairro todo aberto, o que é preocupante para o carnaval", afirma Felipe.
Em relação às obras da Rua Sete de Setembro, Gustavo Perin afirmou que a prefeitura trabalha para entregar o trecho entre a Praça Costa Pereira e a Escadaria da Piedade antes do início da festa. "Vamos deixar pronto para o Carnaval de Vitória", declarou.
Conforme o secretário, as intervenções na Rua Gama Rosa, também no Centro, deverão ser concluídas posteriormente.
Apesar da previsão de entrega da Rua Sete, os organizadores afirmam que ainda precisam de informações sobre a circulação dos blocos, os possíveis desvios e a estrutura disponível durante a festa.
Além das obras, os representantes dos blocos cobram um planejamento antecipado para questões como segurança, transporte público, equipes de apoio e estrutura de som.
Felipe avalia que o carnaval de rua de Vitória cresceu nos últimos anos, mas que a estrutura oferecida pelo poder público não acompanhou esse movimento. Ele também cita a necessidade de discutir medidas de segurança, especialmente após episódios de violência registrados na região durante a folia.
"A gente compreende que é um carnaval que cresceu muito e a cada ano cresce mais. E a gente não vê um acompanhamento estrutural. Isso vai desde a estrutura de som até a presença da Polícia Militar, da Guarda, do transporte. Um ponto que a gente sempre bate com a prefeitura é a questão da segurança no bairro", destaca.
Para o organizador, a falta de definições antecipadas compromete o planejamento dos blocos e faz com que decisões importantes sejam tomadas muito perto da festa.
"Quando a gente fica nesse limbo, as coisas apertam. O diálogo é feito na correria porque tem que executar, e as coisas acabam não acontecendo da forma que a gente acredita que deveriam acontecer", afirma.
Em meio às dúvidas sobre a organização dos desfiles, a Prefeitura de Vitória lançou, em outubro, editais que somam R$ 1,3 milhão para o apoio a blocos de carnaval e projetos culturais.
O prazo de inscrição para o edital voltado aos blocos foi prorrogado até esta quinta-feira (5), segundo informações repassadas por Felipe Silva.