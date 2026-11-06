Obras no Centro de Vitória preocupam blocos para desfiles no carnaval

A três meses do carnaval de 2027, os organizadores dos blocos de rua do Centro de Vitória ainda não sabem como as obras em andamento na região poderão afetar os desfiles. As intervenções na Avenida Beira-Mar e em vias do Centro Histórico, que tradicionalmente recebem foliões durante a festa, aumentam as incertezas sobre os trajetos e a estrutura necessária para a realização do evento, cuja data no ano que vem será de 5 a 9 de fevereiro.





Ao longo do último mês, A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória em busca de informações sobre o planejamento do Carnaval diante das intervenções no Centro, mas não obteve retorno. No último mês, o município lançou um edital de apoio aos blocos e projetos culturais, e a Secretaria Municipal de Obras informou que pretende concluir parte das intervenções antes da folia.





Na Avenida Beira-Mar, um dos principais pontos de concentração dos blocos, a previsão é de que os primeiros 400 metros das obras sejam entregues no primeiro semestre de 2027. Já na Rua Sete de Setembro, no Centro histórico, a expectativa da prefeitura é concluir o trecho entre a Praça Costa Pereira e a Escadaria da Piedade até o carnaval.





As previsões foram apresentadas pelo secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, durante evento de assinatura de ordem de serviço para intervenções na Vila Rubim. Segundo ele, os trabalhos na Beira-Mar estão sendo realizados por etapas, com a intenção de liberar os trechos à medida que forem concluídos.





"Começamos pelo Centro de Vitória e já estamos avançando bem. Estamos com a expectativa de entregar os 400 metros iniciais até o fim do primeiro semestre do ano que vem", afirmou.





O secretário explicou que a complexidade das intervenções de infraestrutura tem influenciado o andamento dos serviços. Entre os desafios encontrados, está uma estrutura de concreto construída em 2008 para reforçar o aterro da avenida.





"Quando você faz uma obra de infraestrutura, é preciso abrir para verificar muitas coisas que apenas imagina. E houve uma obra, em 2008, de reforço daquele aterro que aumentou a parte de concreto, o que mostra que foi bem feito, mas que dá mais trabalho hoje. O bom é que estamos avançando. Resolvemos todas as interferências, e agora vai ter um movimento muito tranquilo", destacou.





Apesar das informações sobre o cronograma das obras, ainda não há confirmação de como os desfiles serão organizados nos trechos afetados pelas intervenções.