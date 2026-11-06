Foragido por tráfico de drogas é encontrado escondido em casa em Linhares

Um jovem de 22 anos, identificado como Matheus Rodrigues dos Santos, foragido do sistema prisional após ser condenado por tráfico de drogas, foi preso na madrugada desta sexta-feira (6), no distrito de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.





Segundo a corporação, os policiais cercaram uma das residências abordadas e anunciaram a presença da equipe. Como não foram atendidos, entraram no imóvel por meio de uma ação tática. Matheus foi encontrado escondido na casa e, por estar sem documentos, informou um nome falso aos agentes.





Após consultas, os policiais descobriram a identidade do homem e constataram que ele havia sido condenado por tráfico de entorpecentes na Comarca de Colatina. De acordo com a Polícia Civil, ele havia fugido do sistema prisional e estava vivendo escondido em Linhares.





Matheus foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional para cumprir a condenação.