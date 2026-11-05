A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Investigação

Babá é morta a tiros na Serra; bebê sob os cuidados dela fica ferido

O crime aconteceu na frente do filho da vítima, um menino de cerca de 7 anos. Um bebê que estava sob os cuidados da mulher também foi baleado e deve passar por procedimento cirúrgico

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 12:49

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 nov 2026 às 12:49
Babá de 40 anos foi morta a tiros dentro de casa em Jardim Carapina, na Serra
Babá de 40 anos foi morta a tiros dentro de casa em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Redes Sociais

Uma babá de 40 anos foi assassinada a tiros dentro de casa, na frente do próprio filho, no final da manhã desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Carapina, na SerraA vítima foi identificada como Gerlaine Ribeiro. Durante o ataque, um bebê de apenas 1 ano, que estava sob os cuidados dela, também acabou atingido de raspão.


Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um caminhoneiro de 55 anos, que fugiu após os disparos.


De acordo com relatos de testemunhas à polícia, Gerlaine mantinha um relacionamento de muitos anos com o suspeito, proprietário do prédio onde o crime aconteceu. A vítima se mudou para um dos apartamentos há três meses para morar com o companheiro.


No final da manhã desta quinta-feira, vizinhos contaram que ouviram barulho de tiros e, em seguida, flagraram o homem saindo do condomínio em um carro branco. O filho de Gerlaine, um menino de cerca de 7 anos, presenciou o assassinato da mãe. Logo após a fuga do suspeito, a criança desceu as escadas do prédio e correu até um comércio próximo para pedir ajuda e contar o que havia presenciado, momento em que a polícia foi acionada. 


O bebê de 1 ano, cuidado pela babá no momento dos disparos, foi atingido de raspão em um dos braços. Familiares informaram que o menino não corre risco de morrer, mas precisará passar por um procedimento cirúrgico. Ele seria neto do suspeito.


Ainda de acordo com a Polícia Civil, vizinhos disseram  que o caminhoneiro apresenta um histórico de comportamento agressivo e que episódios de discussões e gritos com a companheira já haviam sido ouvidos.


(Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta)

Veja Também 

Caso foi entregue na Delegacia Regional da Serra

Homem fica 4 dias em cárcere na Serra e é extorquido após encontro marcado por app

Material apreendido com o casal inclui uma pistola 9 mm, duas espingardas calibre 12, carregadores e munições

Casal é preso com armas e munições dentro de apartamento Serra

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Feminicídio Bairro Jardim Carapina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras na Grande Vitória
Canetas emagrecedoras do Paraguai eram vendidas até em rifa no ES
Publicações nas redes sociais incentiva a não contratação de petistas após o segundo turno das eleições de 2026
MPES e Polícia Civil investigam listas de boicote por posicionamento político
Imagem de destaque
Licença-maternidade unificada: STF corrige uma dívida histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.