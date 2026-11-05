Babá é morta a tiros na Serra; bebê sob os cuidados dela fica ferido

Uma babá de 40 anos foi assassinada a tiros dentro de casa, na frente do próprio filho, no final da manhã desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Carapina, na Serra. A vítima foi identificada como Gerlaine Ribeiro. Durante o ataque, um bebê de apenas 1 ano, que estava sob os cuidados dela, também acabou atingido de raspão.





Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um caminhoneiro de 55 anos, que fugiu após os disparos.





De acordo com relatos de testemunhas à polícia, Gerlaine mantinha um relacionamento de muitos anos com o suspeito, proprietário do prédio onde o crime aconteceu. A vítima se mudou para um dos apartamentos há três meses para morar com o companheiro.





No final da manhã desta quinta-feira, vizinhos contaram que ouviram barulho de tiros e, em seguida, flagraram o homem saindo do condomínio em um carro branco. O filho de Gerlaine, um menino de cerca de 7 anos, presenciou o assassinato da mãe. Logo após a fuga do suspeito, a criança desceu as escadas do prédio e correu até um comércio próximo para pedir ajuda e contar o que havia presenciado, momento em que a polícia foi acionada.





O bebê de 1 ano, cuidado pela babá no momento dos disparos, foi atingido de raspão em um dos braços. Familiares informaram que o menino não corre risco de morrer, mas precisará passar por um procedimento cirúrgico. Ele seria neto do suspeito.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, vizinhos disseram que o caminhoneiro apresenta um histórico de comportamento agressivo e que episódios de discussões e gritos com a companheira já haviam sido ouvidos.





(Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta)