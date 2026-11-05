Homem fica 4 dias em cárcere na Serra e é extorquido após encontro marcado por app

Um homem de 53 anos foi mantido em cárcere por quatro dias na Serra, na Grande Vitória, após conhecer uma mulher em um aplicativo de relacionamentos. Durante o período, ele foi obrigado a transferir R$ 5,9 mil e teve o celular e os documentos retidos. Os suspeitos ainda exigiram mais R$ 4 mil para devolver os pertences. O caso foi descoberto depois que a mulher ligou para o filho da vítima e fez ameaças.





Morador do interior de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, o homem conheceu Andréia Barbosa Lírio, de 36 anos, pelo aplicativo. Os dois combinaram um encontro presencial.





No caminho para Governador Lindenberg, a mulher sofreu um acidente de carro e, segundo a investigação, exigiu que o homem pagase pelo conserto do veículo. Ele recusou.





Em 31 de outubro, Andréia o convenceu a acompanhá-la até Linhares. Um comparsa, identificado como Alessandro Pereira de Jesus, de 45 anos, dirigia o carro. Durante o trajeto, porém, ele mudou o caminho e seguiu para a casa da mulher, na Serra.





"Ao chegarem à residência da suspeita, o homem foi coagido a realizar uma transferência de R$ 5,9 mil para um suposto lanterneiro, e o pix foi efetivado. A vítima disse que, ao tentar recuperar seus pertences, foi informada de que o celular e os documentos pessoais só seriam devolvidos mediante o pagamento de mais R$ 4 mil", explicou o delegado Erick Esteves, da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré.





Como disse que não tinha mais dinheiro, a vítima passou a ser alvo de novas cobranças. Andréia ligou para o filho do homem e ameaçou atentar contra a integridade física do pai caso a transferência não fosse realizada. A polícia foi acionada.





Na quarta-feira (4), policiais militares e civis fizeram buscas em Central Carapina, na Serra, e localizaram a vítima dentro de um carro, acompanhada de Alessandro. Andréia foi encontrada e presa na própria residência.





Segundo a Polícia Civil, a mulher negou as acusações e afirmou que mantinha um relacionamento consensual com o homem.





Andréia foi autuada em flagrante por sequestro, cárcere privado, extorsão e exercício arbitrário das próprias razões. Alessandro foi autuado por sequestro, cárcere privado e extorsão.





A mulher foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), enquanto Alesandro foi levado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.