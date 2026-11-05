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Homem fica 4 dias em cárcere na Serra e é extorquido após encontro marcado por app

Vítima, que é de Governador Lindenberg, foi obrigada a transferir R$ 5,9 mil e teve celular e documentos retidos; suspeitos exigiram mais R$ 4 mil e ameaçaram o filho do homem

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 12:16

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 nov 2026 às 12:16
Caso foi entregue na Delegacia Regional da Serra
Caso foi entregue na Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um homem de 53 anos foi mantido em cárcere por quatro dias na Serra, na Grande Vitória, após conhecer uma mulher em um aplicativo de relacionamentos. Durante o período, ele foi obrigado a transferir R$ 5,9 mil e teve o celular e os documentos retidos. Os suspeitos ainda exigiram mais R$ 4 mil para devolver os pertences. O caso foi descoberto depois que a mulher ligou para o filho da vítima e fez ameaças.


Morador do interior de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, o homem conheceu Andréia Barbosa Lírio, de 36 anos, pelo aplicativo. Os dois combinaram um encontro presencial. 


No caminho para Governador Lindenberg, a mulher sofreu um acidente de carro e, segundo a investigação, exigiu que o homem pagase pelo conserto do veículo. Ele recusou.


Em 31 de outubro, Andréia o convenceu a acompanhá-la até Linhares. Um comparsa, identificado como Alessandro Pereira de Jesus, de 45 anos, dirigia o carro. Durante o trajeto, porém, ele mudou o caminho e seguiu para a casa da mulher, na Serra. 


"Ao chegarem à residência da suspeita, o homem foi coagido a realizar uma transferência de R$ 5,9 mil para um suposto lanterneiro, e o pix foi efetivado. A vítima disse que, ao tentar recuperar seus pertences, foi informada de que o celular e os documentos pessoais só seriam devolvidos mediante o pagamento de mais R$ 4 mil", explicou o delegado Erick Esteves, da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré.


Como disse que não tinha mais dinheiro, a vítima passou a ser alvo de novas cobranças. Andréia ligou para o filho do homem e ameaçou atentar contra a integridade física do pai caso a transferência não fosse realizada. A polícia foi acionada. 


Na quarta-feira (4), policiais militares e civis fizeram buscas em Central Carapina, na Serra, e localizaram a vítima dentro de um carro, acompanhada de Alessandro. Andréia foi encontrada e presa na própria residência.


Segundo a Polícia Civil, a mulher negou as acusações e afirmou que mantinha um relacionamento consensual com o homem.


Andréia foi autuada em flagrante por sequestro, cárcere privado, extorsão e exercício arbitrário das próprias razões. Alessandro foi autuado por sequestro, cárcere privado e extorsão. 


A mulher foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), enquanto Alesandro foi levado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana. 

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