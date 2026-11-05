Morre idosa atropelada por bike elétrica em ciclovia na orla de Vila Velha

Morreu na quarta-feira (4) a idosa atropelada por uma bicicleta elétrica na ciclovia da orla de Itapuã, em Vila Velha, no último domingo (1º). Ela estava internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.





A morte foi confirmada pelo gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (5). A informação também consta no Painel do Observatório da Segurança da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).





Na entrevista, Lobato reforçou a importância do uso do capacete, do respeito às regras de circulação e da manutenção do limitador de velocidade das bicicletas elétricas. Ele também alertou para os riscos de alterações nos equipamentos.