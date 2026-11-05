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Acidente em Itapuã

Morre idosa atropelada por bike elétrica em ciclovia na orla de Vila Velha

Vítima estava internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória; Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 12:38

Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 

05 nov 2026 às 12:38
Pessoas se reuniram no local após acidente que deixou mulher ferida na cabeça em Vila Velha
Local onde idosa foi atropelada em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

Morreu na quarta-feira (4) a idosa atropelada por uma bicicleta elétrica na ciclovia da orla de Itapuã, em Vila Velha, no último domingo (1º). Ela estava internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória


A morte foi confirmada pelo gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (5). A informação também consta no Painel do Observatório da Segurança da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)


Na entrevista, Lobato reforçou a importância do uso do capacete, do respeito às regras de circulação e da manutenção do limitador de velocidade das bicicletas elétricas. Ele também alertou para os riscos de alterações nos equipamentos.

Relembre o acidente

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, testemunhas relataram que a idosa estava na calçada da orla e se dirigiu a um ponto de travessia para chegar ao outro lado da Avenida Estudante José Júlio de Souza. Ela teria parado no meio da ciclovia para observar o fluxo de veículos.


Nesse momento, ao perceber a aproximação de uma bicicleta elétrica, deu um passo para trás e acabou atingida por outra bicicleta, que trafegava no sentido contrário. A mulher sofreu ferimentos na cabeça.


Após a confirmação da morte, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). A corporação não divulgou outros detalhes para preservar a apuração.


*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Wanessa Scardua

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