Canetas emagrecedoras do Paraguai eram vendidas até em rifa no ES

O comércio clandestino de canetas emagrecedoras no Espírito Santo, chegou ao ponto de ter produtos sorteados em rifas nas redes sociais. O esquema ilegal, que trazia medicamentos sem certificação do Paraguai e colocava consumidores em risco de graves problemas de saúde foi alvo da Operação Efeito Colateral na manhã desta quinta-feira (5). Três pessoas foram detidas em flagrante, entre elas duas empresárias do setor de estética.





A investigação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. As ordens judiciais miraram seis pessoas investigadas e dois estabelecimentos comerciais.





Segundo o delegado Eduardo Passamani, os mandados contra as donas de clínicas foram cumpridos tanto nas residências quanto nos locais de trabalho, onde as substâncias ficavam guardadas e, em alguns casos, chegavam a ser aplicadas nas próprias clientes.