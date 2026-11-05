Operação mira comércio ilegal de canetas emagrecedoras na Grande Vitória

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a segunda fase da Operação Efeito Colateral, que investiga o comércio ilegal de canetas emagrecedoras e outros medicamentos sem autorização de venda por órgãos sanitários. Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Até o momento três pessoas foram presas em flagrante.
A ação conta com um efetivo de 32 policiais e 16 viaturas. As diligências estão em andamento.
A primeira fase da operação foi deflagrada em 28 de maio, nos municípios da Serra e Vila Velha, quando foram cumpridas sete medidas judiciais. Na ocasião, um dos principais investigados, apontado pela polícia como o principal contrabandista de canetas emagrecedoras do Estado, foi preso temporariamente.
A ação também resultou na apreensão de medicamentos de origem estrangeira sem documentação fiscal e comprovação sanitária, produtos vencidos e materiais utilizados na comercialização clandestina.
As investigações identificaram um esquema estruturado de contrabando, distribuição e venda irregular de medicamentos, incluindo canetas emagrecedoras.
Segundo a Polícia Civil, os produtos eram anunciados e comercializados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, sem garantia de procedência, eficácia ou condições adequadas de armazenamento.
A apuração também apontou indícios de envolvimento de servidores públicos da área da saúde na aquisição e revenda irregular dessas substâncias.
A operação é realizada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), com apoio da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).