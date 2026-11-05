A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Operação Efeito Colateral

Operação mira comércio ilegal de canetas emagrecedoras na Grande Vitória

Ação cumpre oito mandados de busca e apreensão em quatro municípios; primeira fase identificou esquema de contrabando e comercialização clandestina de medicamentos

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 07:23

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 nov 2026 às 07:23

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a segunda fase da Operação Efeito Colateral, que investiga o comércio ilegal de canetas emagrecedoras e outros medicamentos sem autorização de venda por órgãos sanitários. Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Até o momento três pessoas foram presas em flagrante.


A ação conta com um efetivo de 32 policiais e 16 viaturas. As diligências estão em andamento.

Esquema de contrabando

A primeira fase da operação foi deflagrada em 28 de maio, nos municípios da Serra e Vila Velha, quando foram cumpridas sete medidas judiciais. Na ocasião, um dos principais investigados, apontado pela polícia como o principal contrabandista de canetas emagrecedoras do Estado, foi preso temporariamente.


A ação também resultou na apreensão de medicamentos de origem estrangeira sem documentação fiscal e comprovação sanitária, produtos vencidos e materiais utilizados na comercialização clandestina.


As investigações identificaram um esquema estruturado de contrabando, distribuição e venda irregular de medicamentos, incluindo canetas emagrecedoras.


Segundo a Polícia Civil, os produtos eram anunciados e comercializados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, sem garantia de procedência, eficácia ou condições adequadas de armazenamento.


A apuração também apontou indícios de envolvimento de servidores públicos da área da saúde na aquisição e revenda irregular dessas substâncias.

A operação é realizada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), com apoio da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Veja Também 

Saúde do Homem - Bioscan

Por que homens vivem menos?

Imagem de destaque

Dois advogados reforçam equipe de transição de Pazolini

Hospital Casa de Caridade São José, único do município de Alegre, será administrado temporariamente pela prefeitura

Justiça determina intervenção da prefeitura no único hospital de Alegre

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Análise: enfraquecido nos EUA, Trump mantém poder para intervir no exterior
Imagem BBC Brasil
Brasileiro eleito na Flórida critica abrigo a Flávio Bolsonaro e diz se espelhar em Erika Hilton
Imagem de destaque
Vitória democrata nos EUA não deve aliviar pressão de Trump sobre Brasil, avaliam analistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.