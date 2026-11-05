Operação mira comércio ilegal de canetas emagrecedoras na Grande Vitória

A primeira fase da operação foi deflagrada em 28 de maio, nos municípios da Serra e Vila Velha, quando foram cumpridas sete medidas judiciais. Na ocasião, um dos principais investigados, apontado pela polícia como o principal contrabandista de canetas emagrecedoras do Estado, foi preso temporariamente.





A ação também resultou na apreensão de medicamentos de origem estrangeira sem documentação fiscal e comprovação sanitária, produtos vencidos e materiais utilizados na comercialização clandestina.





As investigações identificaram um esquema estruturado de contrabando, distribuição e venda irregular de medicamentos, incluindo canetas emagrecedoras.





Segundo a Polícia Civil, os produtos eram anunciados e comercializados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, sem garantia de procedência, eficácia ou condições adequadas de armazenamento.





A apuração também apontou indícios de envolvimento de servidores públicos da área da saúde na aquisição e revenda irregular dessas substâncias.