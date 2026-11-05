Vitória democrata nos EUA não deve aliviar pressão de Trump sobre Brasil, avaliam analistas

"Vão ter mais pedidos de esclarecimentos — em um primeiro momento, inclusive, sobre a presença de Flávio Bolsonaro na Flórida —, ou alguns projetos de lei contrários à agenda do Executivo e até algumas pressões aqui e acolá, mas nada que afete as tarifas, por exemplo, que são elementos mais sérios para nós", diz ele, que também é professor da Elliott School of International Affairs da George Washington University, na capital norte-americana.