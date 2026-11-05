Livia Dorsch celebra 40 anos com festão em Vitória ; veja fotos

Primavera com Chanel

Ana Luiza Azevedo e Getúlio Azevedo celebram a chegada da primavera com a chegada da Chanel em Vix e oficina de flores, nesta quinta-feira (05), nas Óticas Paris, na Praia do Canto.





Jantar musical

Sylviene Guaitolini recebe o trio Dalto, Biafra e Nico Rezende para um jantar musical, nesta quinta-feira (05), em sua casa, na Ilha do Frade. Os cantores apresentam o show "Clássicos Eternos", na sexta (06), no Espaço Patrick Ribeiro.





Café natalino

O Comfort Suites Vitória convida para café da manhã natalino, na terça-feira (10), às 8h30, na Praia do Canto, com música instrumental ao vivo e apresentação especial de Natal com Cabelux.





Moda e joias

A Paradella Joalheria inaugura, nesta quinta-feira (05), a partir das 14h, um novo espaço no formato store-in-store dentro da FORM, na Praia do Canto, em Vitória. A iniciativa, liderada pela diretora Beatriz Paradella em parceria com as empresárias Marluci Eiras e Danielle Coutinho, visa consolidar a presença da marca no mercado capixaba ao integrá-la a um ambiente com proposta complementar voltada ao design contemporâneo.



Na Pedra Azul

O empresário Douglas Vaz, fundador da VAZ Desenvolvimento Imobiliário e presidente do Sinduscon-ES, participa do Meeting de Líderes Industriais 2026, promovido pela Findes, de 6 a 8 de novembro, em Pedra Azul.