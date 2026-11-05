Livia Dorsch celebra 40 anos com festão em Vitória ; veja fotos

Querida de RR, Lívia Dorsch Rocha celebrou seus 40 anos, ao lado do marido André Chieppe, dos pais Carlos Elias e Sandra Rocha, dos sogros Décio e Eulália Chieppe e amigos de várias etapas da vida, com festão, na Ilha do Frade.
Com o tema Disco Glam, a festa, com projeto da Festar, de Bruna Medeiros, explorou o universo das discotecas, com glamour, brilho e a irreverência dos anos 70 e 80 numa paleta de preto, prata, branco e tons nude, combinando transparências, superfícies espelhadas e elementos orgânicos. O DJ Phill Fernandes agitou a pista até o sol raiar.
O catering ficou a cargo da chef Arlete Nunes. Veja os melhores momentos da festa na galeria de Lorena Alves.
Congresso
Saúde e Justiça em pauta na capital
Vitória recebe, de 9 a 12 de novembro, o 13º Congresso Brasileiro Médico-Jurídico da Saúde (COMEDJUS), no Centro de Convenções. Promovido pela Associação Brasileira de Advogados da Saúde (ABDS), o encontro deve reunir cerca de mil congressistas, entre ministros de tribunais superiores, desembargadores, membros do Ministério Público e da Defensoria, médicos, gestores e representantes de planos de saúde. O tema deste ano é “Saúde, Justiça e Sustentabilidade: os limites do direito à vida no século XXI”. Na programação estão debates sobre judicialização de medicamentos e planos de saúde. "O COMEDJUS nasceu para colocar na mesma sala quem prescreve, quem paga e quem julga. Médicos, gestores, operadoras e magistrados precisam construir juntos critérios técnicos que garantam o acesso ao tratamento sem comprometer a sustentabilidade do sistema", diz Clenir Sani Avanza, coordenadora executiva e científica do 13º COMEDJUS.
Em Portugal
Capixaba no Conecta Summit Experience 2026,
A biomédica capixaba Cimara La Belle recebeu um convite especial da atriz Giovanna Antonelli: palestrar no Conecta Summit Experience 2026, que acontece entre os dias 20 e 22 de novembro, em Portugal. Idealizado por Catarina Coelho e Max Coelho, referências em negócios internacionais, o encontro reunirá empreendedores e lideranças de diferentes áreas. Durante sua participação, Cimara apresentará seu exclusivo Método Célula, tratamento inédito de melasma e que já soma mais de 56 mil atendimentos realizados no Brasil e exterior.
Primavera com Chanel
Ana Luiza Azevedo e Getúlio Azevedo celebram a chegada da primavera com a chegada da Chanel em Vix e oficina de flores, nesta quinta-feira (05), nas Óticas Paris, na Praia do Canto.
Jantar musical
Sylviene Guaitolini recebe o trio Dalto, Biafra e Nico Rezende para um jantar musical, nesta quinta-feira (05), em sua casa, na Ilha do Frade. Os cantores apresentam o show "Clássicos Eternos", na sexta (06), no Espaço Patrick Ribeiro.
Café natalino
O Comfort Suites Vitória convida para café da manhã natalino, na terça-feira (10), às 8h30, na Praia do Canto, com música instrumental ao vivo e apresentação especial de Natal com Cabelux.
Moda e joias
A Paradella Joalheria inaugura, nesta quinta-feira (05), a partir das 14h, um novo espaço no formato store-in-store dentro da FORM, na Praia do Canto, em Vitória. A iniciativa, liderada pela diretora Beatriz Paradella em parceria com as empresárias Marluci Eiras e Danielle Coutinho, visa consolidar a presença da marca no mercado capixaba ao integrá-la a um ambiente com proposta complementar voltada ao design contemporâneo.
Na Pedra Azul
O empresário Douglas Vaz, fundador da VAZ Desenvolvimento Imobiliário e presidente do Sinduscon-ES, participa do Meeting de Líderes Industriais 2026, promovido pela Findes, de 6 a 8 de novembro, em Pedra Azul.
Em Paris
Tadeu Bianconi na Paris Photo
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