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Renata Rasseli

Livia Dorsch celebra 40 anos com festão em Vitória ; veja fotos

A aniversariante reuniu a família e amigos, na Ilha do Frade, com festa inspirada no universo das discotecas

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

05 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Livia Dorsch celebra 40 anos
Livia Dorsch celebra 40 anos Lorena Alves Fotografia

Querida de RR, Lívia Dorsch Rocha celebrou seus 40 anos, ao lado do marido André Chieppe, dos pais Carlos Elias e Sandra Rocha, dos sogros Décio e Eulália Chieppe e amigos de várias etapas da vida, com festão, na Ilha do Frade. 

Com o tema Disco Glam, a festa, com projeto da Festar, de Bruna Medeiros, explorou o  universo das discotecas, com glamour,  brilho e a irreverência dos anos 70 e 80 numa paleta de preto, prata, branco e tons nude, combinando transparências, superfícies espelhadas e elementos orgânicos. O DJ Phill Fernandes agitou a pista até o sol raiar. 


O catering ficou a cargo da chef Arlete Nunes. Veja os melhores momentos da festa na galeria de Lorena Alves. 

Lançamento de livro
Eduardo Pasquinelli, Heliomar Venâncio e Celso Bastos no lançamento do livro Crianças no mundo da arquitetura sustentável
Personagem muito atuante na arquitetura capixaba e também à frente da presidência da AsBEA-ES, Heliomar Venâncio lançou seu sexto livro, ‘Crianças no mundo da arquitetura sustentável’, o primeiro voltado para o público infantil, na noite da última terça-feira (03), na Livraria Leitura do Shopping Vila Velha. Na foto: Eduardo Pasquinelli, Heliomar Venâncio e Celso Bastos.  Thuanny Louzada

Congresso

Saúde e Justiça em pauta na capital

Vitória recebe, de 9 a 12 de novembro, o 13º Congresso Brasileiro Médico-Jurídico da Saúde (COMEDJUS), no Centro de Convenções. Promovido pela Associação Brasileira de Advogados da Saúde (ABDS), o encontro deve reunir cerca de mil congressistas, entre ministros de tribunais superiores, desembargadores, membros do Ministério Público e da Defensoria, médicos, gestores e representantes de planos de saúde. O tema deste ano é “Saúde, Justiça e Sustentabilidade: os limites do direito à vida no século XXI”. Na programação estão debates sobre judicialização de medicamentos e planos de saúde. "O COMEDJUS nasceu para colocar na mesma sala quem prescreve, quem paga e quem julga. Médicos, gestores, operadoras e magistrados precisam construir juntos critérios técnicos que garantam o acesso ao tratamento sem comprometer a sustentabilidade do sistema", diz Clenir Sani Avanza, coordenadora executiva e científica do 13º COMEDJUS.

Noite de autógrafos
Isabela Castello e Ligia Diniz
Isabela Castello e Ligia Diniz: no lançamento de ‘Crianças no mundo da arquitetura sustentável’, de Heliomar Venâncio.  Thuanny Louzada

Em Portugal

Capixaba no Conecta Summit Experience 2026,

A biomédica capixaba Cimara La Belle recebeu um convite especial da atriz Giovanna Antonelli: palestrar no Conecta Summit Experience 2026, que acontece entre os dias 20 e 22 de novembro, em Portugal. Idealizado por Catarina Coelho e Max Coelho, referências em negócios internacionais, o encontro reunirá empreendedores e lideranças de diferentes áreas. Durante sua participação, Cimara apresentará seu exclusivo Método Célula, tratamento inédito de melasma e que já soma mais de 56 mil atendimentos realizados no Brasil e exterior.

Prêmio
Cristiano Soares, Marcelo Paim e Eduardo Borges
A Grand conquistou o 1º lugar como a construtora de alto padrão mais admirada pelos capixabas no prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta. Na foto, os diretores Cristiano Soares, Marcelo Paim e Eduardo Borges celebrando a conquista.  Cloves Louzada

Primavera com Chanel
Ana Luiza Azevedo e Getúlio Azevedo celebram a chegada da primavera com a chegada da Chanel em Vix e oficina de flores, nesta quinta-feira (05), nas Óticas Paris, na Praia do Canto. 


Jantar musical
Sylviene Guaitolini recebe o trio Dalto, Biafra e Nico Rezende para um jantar musical, nesta quinta-feira (05), em sua casa, na Ilha do Frade. Os cantores apresentam o show "Clássicos Eternos", na sexta (06), no Espaço Patrick Ribeiro. 


Café natalino
O Comfort Suites Vitória convida para café da manhã natalino, na terça-feira (10), às 8h30, na Praia do Canto, com música instrumental ao vivo e apresentação especial de Natal com Cabelux. 


Moda e joias

A Paradella Joalheria inaugura, nesta quinta-feira (05), a partir das 14h, um novo espaço no formato store-in-store dentro da FORM, na Praia do Canto, em Vitória. A iniciativa, liderada pela diretora Beatriz Paradella em parceria com as empresárias Marluci Eiras e Danielle Coutinho, visa consolidar a presença da marca no mercado capixaba ao integrá-la a um ambiente com proposta complementar voltada ao design contemporâneo.

Na Pedra Azul
O empresário Douglas Vaz, fundador da VAZ Desenvolvimento Imobiliário e presidente do Sinduscon-ES, participa do Meeting de Líderes Industriais 2026, promovido pela Findes, de 6 a 8 de novembro, em Pedra Azul.

Em Paris

Fotozine Cidades Invisíveis, de Tadeu Bianconi
Fotozine Cidades Invisíveis, de Tadeu Bianconi Tadeu Bianconi

Tadeu Bianconi na Paris Photo

O fotógrafo capixaba Tadeu Bianconi embarca para Paris no próximo sábado (07), para participar da Paris Photo, a maior e mais importante feira de fotografia do mundo. No dia 11 de novembro, ele lançará seu fotozine “Cidades Invisíveis” na livraria Initial Labo, ao lado de outros fotógrafos brasileiros. Durante a programação, Bianconi também participará de uma imersão pela Paris Photo, conduzida pela curadora paulista Marly Porto, do ateliê Porto de Cultura. A atividade inclui visitas guiadas às principais exposições do evento.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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