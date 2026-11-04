Artista indígena Andrey Guaianá Zignnatto estreia exposição individual em Vitória

Sob o comando de Tatiana Coutinho, a Particular Galeria, em Vitória, recebe a exposição Céu de urucum, chão de concreto, primeira mostra individual do artista e ativista indígena Andrey Guaianá Zignnatto na capital capixaba.
A exposição reúne obras que abordam ancestralidade, memória, identidade e resistência indígena no contexto urbano contemporâneo.Com trajetória internacional, o artista integra coleções como as do Museo Reina Sofía, na Espanha, e do Pérez Art Museum Miami, nos Estados Unidos.
Na mostra, Zignnatto utiliza materiais como cimento, cerâmica, tijolos, ferro, sisal e pigmentos naturais para discutir as marcas da colonização. O urucum e o concreto estabelecem um contraste simbólico entre a ancestralidade dos povos originários e a expansão das cidades.
Os trabalhos questionam o apagamento histórico e reivindicam a presença indígena nos territórios urbanos.
Zignnatto também está presente na exposição “Insurgências Indígenas: Arte, Memória e Resistência", em cartaz no Cais das Artes.
Entrada gratuita
Vem aí o Festival de Música Erudita!
O Espírito Santo já se prepara para receber a 14ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, que acontece de 6 a 28 de novembro de 2026 com o tema “Brasil, saudades do futuro”. Com entrada gratuita e sob direção geral de Tarcísio Santório e direção artística de Livia Sabag, o evento ocupará espaços como o Theatro Carlos Gomes, o Teatro Sesc Glória e a Casa da Música Sônia Cabral, além de levar concertos e ações a escolas, projetos sociais e espaços públicos. Um dos pontos altos da programação será a estreia da ópera Helena, de João Gomes de Araújo, apresentada pela primeira vez em mais de um século desde sua única montagem, em 1906. Com patrocínio master da Shell e patrocínio da EDP, o festival também terá transmissão ao vivo das apresentações realizadas nos teatros pelo YouTube.
Nas montanhas
Despertando olhares
O professor e pesquisador Raoni Huapaya sobe a serra no próximo dia 5 de novembro para comandar uma etapa especial do projeto Despertando Olhares, na Reserva Águia Branca. O encontro fecha o ciclo deste ano reunindo 28 professores de 14 escolas da região de Pedra Azul e Forno Grande. O objetivo é afinar a preparação dos estudantes de 13 a 15 anos para o concurso cultural de redação e fotografia que vai agitar o interior entre fevereiro e março de 2026, com foco na preservação da Mata Atlântica e premiações especiais.
Moda
Ticy e Julia Chieppe convidam para o lançamento de nova linha de acessários da Nour, nesta quarta (04) e quinta (05), na Duett, em Vitória.
Multissensorial
Tereza Aragão e o Grupo Líder recebem nesta quarta-feira (04), no Clube Ítalo-Brasileiro, para o 5 Sentidos Bay.
Na Coreia
De olho nas tendências que movimentam a dermatologia mundial, a médica capixaba Karina Mazzini embarca para Seul, na Coreia do Sul, onde participa do Brazil Korea Science 2026, entre os dias 16 e 22 de novembro. Durante a viagem, Karina vai aproveitar a experiência para aprofundar seus conhecimentos em medicina regenerativa, tricologia e tecnologias voltadas ao rejuvenescimento e à saúde da pele.
Novos empreendimentos
A Invite Inc. prepara uma noite especial para apresentar dois de seus projetos em endereços que despertam desejo: o Vive Le Vin, na Pedra Azul, e o Manami Ocean Living, em Guarapari. O encontro será nesta quarta-feira (04), às 18h30, na Imobiliária Aleixo, onde Léo Freitas, do Aleixo Business Group, receberá convidados para uma noite de boas conversas, novas conexões e um olhar sobre o estilo de vida que inspira os empreendimentos da incorporadora.
Dezembro Laranja
A campanha Dezembro Laranja 2026 já tem tema definido: “Cuide dos Sinais”. Promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. No Espírito Santo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Espírito Santo (SBD-ES), presidida pelo dermatologista Ricardo Tiussi, reforça o alerta à população sobre a importância de adotar hábitos de proteção solar e procurar um especialista diante de qualquer alteração suspeita na pele.
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