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Renata Rasseli

Artista indígena Andrey Guaianá Zignnatto estreia exposição individual em Vitória

Mostra “Céu de urucum, chão de concreto”, na Particular Galeria, aborda ancestralidade, memória e identidade indígena em meio às transformações urbanas

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

04 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Céu de urucum, chão de concreto, exposição individual de Andrey Guaianá Zignnatto
 Andrey Guaianá Zignnatto e Tatiana Coutinho: na abertura de "Céu de urucum, chão de concreto". Peperazzi

Sob o comando de Tatiana Coutinho, a Particular Galeria, em Vitória, recebe a exposição Céu de urucum, chão de concreto, primeira mostra individual do artista e ativista indígena Andrey Guaianá Zignnatto na capital capixaba.


A exposição reúne obras que abordam ancestralidade, memória, identidade e resistência indígena no contexto urbano contemporâneo.Com trajetória internacional, o artista integra coleções como as do Museo Reina Sofía, na Espanha, e do Pérez Art Museum Miami, nos Estados Unidos.


Na mostra, Zignnatto utiliza materiais como cimento, cerâmica, tijolos, ferro, sisal e pigmentos naturais para discutir as marcas da colonização. O urucum e o concreto estabelecem um contraste simbólico entre a ancestralidade dos povos originários e a expansão das cidades. 


Os trabalhos questionam o apagamento histórico e reivindicam a presença indígena nos territórios urbanos.

Zignnatto também está presente na exposição “Insurgências Indígenas: Arte, Memória e Resistência", em cartaz no Cais das Artes. 

Show
Flavinha Mendonça e Claudia Leitte
Flavinha Mendonça e Claudia Leitte: na Dekolaê, festa promovida pela Fervô Entretenimento, de André Vale e Maicon Rive, no Café de La Musique. Taynna Camargo

Entrada gratuita

Vem aí o Festival de Música Erudita!

O Espírito Santo já se prepara para receber a 14ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, que acontece de 6 a 28 de novembro de 2026 com o tema “Brasil, saudades do futuro”. Com entrada gratuita e sob direção geral de Tarcísio Santório e direção artística de Livia Sabag, o evento ocupará espaços como o Theatro Carlos Gomes, o Teatro Sesc Glória e a Casa da Música Sônia Cabral, além de levar concertos e ações a escolas, projetos sociais e espaços públicos. Um dos pontos altos da programação será a estreia da ópera Helena, de João Gomes de Araújo, apresentada pela primeira vez em mais de um século desde sua única montagem, em 1906. Com patrocínio master da Shell e patrocínio da EDP, o festival também terá transmissão ao vivo das apresentações realizadas nos teatros pelo YouTube. 

Festival
Tânia Caju, Adriana Denadai e Cláudia Gaigher no Festival Gabiroba, em Vargem Alta
A primeira edição do Festival Gabiroba movimentou a Reserva Ambiental Águia Branca, no último final de semana, com uma programação que envolveu gastronomia, cultura, território e empreendedorismo. Tendo como cenário a exuberância da Mata Atlântica, no município de Vargem Alta, o evento trouxe a biodiversidade de volta à mesa a partir de receitas inéditas criadas por chefs de cozinha capixabas, utilizando frutos, folhas e sementes presentes na região. Na foto: Tânia Caju, Adriana Denadai e a jornalista Cláudia Gaigher. Caroline Bravim Uliana

Nas montanhas

Despertando olhares

O professor e pesquisador Raoni Huapaya sobe a serra no próximo dia 5 de novembro para comandar uma etapa especial do projeto Despertando Olhares, na Reserva Águia Branca. O encontro fecha o ciclo deste ano reunindo 28 professores de 14 escolas da região de Pedra Azul e Forno Grande. O objetivo é afinar a preparação dos estudantes de 13 a 15 anos para o concurso cultural de redação e fotografia que vai agitar o interior entre fevereiro e março de 2026, com foco na preservação da Mata Atlântica e premiações especiais. 

Em São Paulo
o designer de joias Dorion Soares
A convite da Forbes Life & Fashion, o designer de joias Dorion Soares esteve em São Paulo para o lançamento da 11ª edição da publicação. A edição traz um editorial com um colar de turmalinas Paraíba assinado pelo designer. Divulgação

Moda
Ticy e Julia Chieppe convidam para o lançamento de nova linha de acessários da Nour, nesta quarta (04) e quinta (05), na Duett, em Vitória. 

Multissensorial

Tereza Aragão e o Grupo Líder recebem nesta quarta-feira (04), no Clube Ítalo-Brasileiro, para o 5 Sentidos Bay.


Na Coreia 

De olho nas tendências que movimentam a dermatologia mundial, a médica capixaba Karina Mazzini embarca para Seul, na Coreia do Sul, onde participa do Brazil Korea Science 2026, entre os dias 16 e 22 de novembro. Durante a viagem, Karina vai aproveitar a experiência para aprofundar seus conhecimentos em medicina regenerativa, tricologia e tecnologias voltadas ao rejuvenescimento e à saúde da pele.


Novos empreendimentos

A Invite Inc. prepara uma noite especial para apresentar dois de seus projetos em endereços que despertam desejo: o Vive Le Vin, na Pedra Azul, e o Manami Ocean Living, em Guarapari. O encontro será nesta quarta-feira (04), às 18h30, na Imobiliária Aleixo, onde Léo Freitas, do Aleixo Business Group, receberá convidados para uma noite de boas conversas, novas conexões e um olhar sobre o estilo de vida que inspira os empreendimentos da incorporadora.


Dezembro Laranja

A campanha Dezembro Laranja 2026 já tem tema definido: “Cuide dos Sinais”. Promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. No Espírito Santo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Espírito Santo (SBD-ES), presidida pelo dermatologista Ricardo Tiussi, reforça o alerta à população sobre a importância de adotar hábitos de proteção solar e procurar um especialista diante de qualquer alteração suspeita na pele.

Ensaio de debutante
Com vestido de Cris Trajano e o Copacabana Palace como cenário, Maria Clara, filha da empresária Rachel Pires, protagonizou um ensaio especial para celebrar seus 15 anos
Com vestido de Cris Trajano e o Copacabana Palace como cenário, Maria Clara, filha da empresária Rachel Pires, protagonizou um ensaio especial para celebrar seus 15 anos. A produção ganhou o olhar da fotógrafa Sabrina Vasconcelos, que registrou a debutante em um dos endereços mais emblemáticos do Rio de Janeiro. Sabrina Vasconcelos

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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