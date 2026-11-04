Artista indígena Andrey Guaianá Zignnatto estreia exposição individual em Vitória

Moda

Ticy e Julia Chieppe convidam para o lançamento de nova linha de acessários da Nour, nesta quarta (04) e quinta (05), na Duett, em Vitória.





Multissensorial

Tereza Aragão e o Grupo Líder recebem nesta quarta-feira (04), no Clube Ítalo-Brasileiro, para o 5 Sentidos Bay.





Na Coreia

De olho nas tendências que movimentam a dermatologia mundial, a médica capixaba Karina Mazzini embarca para Seul, na Coreia do Sul, onde participa do Brazil Korea Science 2026, entre os dias 16 e 22 de novembro. Durante a viagem, Karina vai aproveitar a experiência para aprofundar seus conhecimentos em medicina regenerativa, tricologia e tecnologias voltadas ao rejuvenescimento e à saúde da pele.





Novos empreendimentos

A Invite Inc. prepara uma noite especial para apresentar dois de seus projetos em endereços que despertam desejo: o Vive Le Vin, na Pedra Azul, e o Manami Ocean Living, em Guarapari. O encontro será nesta quarta-feira (04), às 18h30, na Imobiliária Aleixo, onde Léo Freitas, do Aleixo Business Group, receberá convidados para uma noite de boas conversas, novas conexões e um olhar sobre o estilo de vida que inspira os empreendimentos da incorporadora.





Dezembro Laranja

A campanha Dezembro Laranja 2026 já tem tema definido: “Cuide dos Sinais”. Promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. No Espírito Santo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Espírito Santo (SBD-ES), presidida pelo dermatologista Ricardo Tiussi, reforça o alerta à população sobre a importância de adotar hábitos de proteção solar e procurar um especialista diante de qualquer alteração suspeita na pele.