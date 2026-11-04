A história de uma promessa, de um santuário e de um bairro no ES

“Este terreno não se vende.” A determinação foi deixada pelo imigrante português Henrique Rato aos filhos, pouco antes de sua morte, em 1984. Naquele pedaço de terra, no município da Serra, ele alimentava havia décadas o sonho de ver erguido um santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Não viveu para acompanhar a conclusão da obra, mas sua vontade foi respeitada pela família.





A história dessa promessa, que se confunde com a origem do Bairro de Fátima e com um capítulo da expansão urbana da Grande Vitória, é um dos fios condutores de “O Manto que me deram”, livro de autoria de Leonor Rato, hoje com 85 anos. Filha de Henrique, ela reuniu lembranças, documentos e fotografias para preservar a trajetória de um homem que fez da fé, do trabalho e do empreendedorismo as marcas de sua vida.





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A obra será lançada no dia 15 de novembro, após a missa das 10 horas, no salão anexo ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Serra. O local escolhido para o lançamento é também um dos protagonistas da história.





Com 272 páginas e 52 capítulos, o livro acompanha uma família desde suas origens em Portugal, atravessa episódios da imigração portuguesa no Brasil e revela histórias que fazem parte da memória capixaba.