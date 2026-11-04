Hub de energia: Eneva enxerga posição do ES como estratégica

A Eneva, maior operador privado de gás natural do Brasil, anunciou, nesta terça-feira (03), um acordo com a Vports para a construção de um hub de energia em Aracruz. Um investimento bilionário (da casa dos R$ 5 bi) em termelétricas (690 MW) e em um terminal de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL). A decisão vai além de 'apenas' atender o que foi contratado no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), realizado em março de 2026 pelo governo federal e que visa entregar potência por 15 anos. Trata-se de algo estratégico, observando o desenvolvimento da região como plataforma logística e mirando expansão.



De acordo com a Eneva, a infraestrutura prevista para o Hub Espírito Santo poderá apoiar novos investimentos de expansão do mercado de gás natural e de geração de energia. Na visão dos investidores, Barra do Riacho é um dos principais corredores logísticos do Brasil e reúne condições para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura energética, reforçando a posição do Espírito Santo como um importante polo para os setores de energia e gás natural.



"Com a definição da localidade e estrutura societária de seu projeto no Sudeste, a Eneva avança na otimização de seu portfólio. Para além dos empreendimentos já contratados no LRCAP 2026, a infraestrutura a ser desenvolvida nos hubs de gás natural poderá viabilizar novos projetos térmicos e oportunidades adicionais de monetização no mercado de gás natural, inclusive por meio da oferta de solução de suprimento a terceiros", explica a companhia em comunicado feito ao mercado.



O maior acionista da Eneva é o BTG Pactual. Em junho de 2025, André Esteves, sócio majoritário do BTG, em visita ao Estado, adiantou que já observava com atenção todo este contexto logístico e energético do Espírito Santo. "Enxergo muito espaço para investimentos em energia, principalmente no gás natural, energia de base futura no Brasil. Mais termelétricas a gás e até um terminal portuário de GNL (Gás Natural Liquefeito)”.



No final de setembro, por ocasião do lançamento da pedra fundamental das duas termelétricas que serão construídas em São Mateus, também contratadas no leilão de março, Luiz Figueiredo, diretor da Rio Grande Geração, traçou um cenário parecido para o Espírito Santo. "O Norte do Espírito Santo tem atrativos importantes para este tipo de investimento. A tubulação da TAG (Transportadora Associada de Gás, maior empresa de transporte de gás natural do Brasil) corta todo o Estado, tem Sudene e o ambiente para os investidores é bom. Temos, portanto, uma conjuntura que atrai".



Boas notícias para o Espírito Santo, sem dúvida!