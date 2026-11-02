AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Porto da Imetame está quase pronto, mas rodovia fundamental não sai

A quantidade monumental de cargas movimentada pelo terminal precisa chegar e sair de lá, por isso, as conexões (rodoviárias e ferroviárias) precisam ser adequadas

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

02 nov 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Obras do cais do Porto da Imetame, em Aracruz, bem ao lado da Casa de Hóspedes, da Suzano Divulgação/Imetame

Se tudo der certo, o primeiro navio deve zarpar do Porto da Imetame em fevereiro de 2027. Trata-se de um complexo logístico de grande porte, com profundidade de 17 metros, com capacidade para receber os maiores navios de contêineres que vêm para o Brasil. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas há problemas. A quantidade monumental de cargas movimentada pelo terminal precisa chegar e sair de lá, por isso, as conexões (rodoviárias e ferroviárias) precisam ser adequadas.

As obras da BR 101, principal rodovia do Espírito Santo, caminham e não devem ser problema. A questão maior está nas estruturas que ligam a rodovia federal ao hub portuário da cidade (que também abriga Portocel e Vports). O Contorno Sul de Aracruz, uma via com 19,9 quilômetros que tira o trânsito de dentro do Centro do município, ainda não saiu do papel e é a maior das preocupações do setor produtivo. O canteiro até está lá, mas as obras, um investimento de R$ 164 milhões, não andam.

O Contorno Sul vai receber os caminhões e carretas que vêm da BR 101 Sul (onde fica a Região Metropolitana de Vitória) e vão para os portos de Aracruz. Com ele, os veículos entrarão pelo trevo de Ibiraçu e irão até os terminais sem passar pela cidade. Sem ele, a coisa trava.

Trata-se de uma obra estadual, sob a responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O ex-governador Renato Casagrande deu ordem de serviço em julho de 2024 e a previsão de conclusão era de 36 meses, ou seja, no começo de 2027. Não vai acontecer.

"A BR 101 está saindo do papel, não há preocupação, mas as rodovias que conectam ela com os portos são problema. As carretas vão passar pelo Centro de Aracruz? Complicado. Precisamos resolver isso o quanto antes", cobrou um executivo que acompanha de perto a situação.

O Contorno de Barra do Sahy e a nova rodovia que ligará o Contorno de Jacaraípe até a Ponte do Piraqueaçu também preocupam.

Veja Também 

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Aracruz Porto da Imetame (Aracruz) Portocel - Suzano Vports
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Todos os meus mortos me acompanham, em todos os dias de minha vida
Votação
O sofrimento político como experiência sensível
O Arquipélago Clube de Arte
Capixabas encerram circuito de arte com artista Renata Egreja em Paris

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.