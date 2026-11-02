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Verônica Bezerra

O sofrimento político como experiência sensível

Cuidar de si e do outro torna-se, portanto, a primeira condição para que o futuro volte a ser um espaço de elaboração coletiva e não apenas uma estrutura a ser suportada

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 04:00

Públicado em 

02 nov 2026 às 04:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra Verônica Bezerra

Terminado o pleito de 2026, o diagnóstico recorrente aponta para o esgarçamento das redes afetuosas, para o desgaste das pontes institucionais e para a intransigência que transformou o debate público em uma arena de atrito constante. 


No entanto, reduzir a atmosfera do país pós-urnas às métricas convencionais da sociologia política é ignorar o fenômeno mais profundo que atravessa a sociedade brasileira: a exaustão como sintoma somático e a instalação do sofrimento político não como mera categoria analítica, mas como uma condição sentida no corpo, no sono interrompido, na respiração curta e na fadiga crônica. 


O sofrimento político manifesta-se no cotidiano quando a própria existência passa a exigir uma justificativa pedagógica ininterrupta. Para as populações marginalizadas, para quem vive sob a iminência do recuo de direitos fundamentais ou na incerteza econômica diária, a política deixou de ser um campo de debate abstrato e tornou-se uma economia de sobrevivência. 

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O peso de ter que reiterar cotidianamente o direito de existir, de trabalhar e de ocupar espaços consome uma energia vital que deveria ser dedicada ao descanso, à criação e ao afeto. É o que a literatura sociológica e clínica identifica quando o estresse social deixa de ser eventual para se tornar estrutural.


Essa exaustão coletiva manifesta-se de maneiras distintas na pirâmide social. Se para uma parcela das classes médias a ressaca eleitoral se traduz no isolamento digital, na busca por desconexão ou no cinismo moderado, para as maiorias periféricas a fadiga acumulada encontra jornadas de trabalho extenuantes e a precarização das redes de apoio interpessoal. 


O resultado é uma apatia que não decorre do desinteresse ingênuo, mas da sobrecarga: quando a energia biológica é consumida inteiramente pela urgência do presente, a capacidade de projetar o futuro fica paralisada. A abstentividade e o desencanto surgem, assim, como formas de autopreservação diante de um sistema que demanda engajamento total enquanto devolve incerteza.

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Votação Joédson Alves/Agência Brasil

Diante do silêncio que se segue ao encerramento das campanhas, a pergunta incômoda se impõe: o que sobra de nós quando a urgência consome as reservas de esperança?

Sobra a constatação de que a política real não se esgota no rito eleitoral e de que a preservação da vida comunitária exige o cuidado com as condições materiais e emocionais da resistência. 


Continuar uma trajetória de lutas que não se encerra com o fechar das urnas passa pela recusa de transformar a exaustão em estado permanente. Reconstruir a capacidade de ação coletiva exige desmilitarizar os afetos no cotidiano, resgatar os espaços de acolhimento local e reconhecer que o descanso e a preservação da saúde mental são requisitos de sustentabilidade para qualquer projeto democrático de longo prazo. 


A democracia que busca se sustentar após 2026 não poderá ser feita apenas de discursos ou alianças partidárias, precisará ser reconstruída a partir da restauração do bem-estar das pessoas. Cuidar de si e do outro torna-se, portanto, a primeira condição para que o futuro volte a ser um espaço de elaboração coletiva e não apenas uma estrutura a ser suportada. 


Verônica Bezerra

Verônica Bezerra Verônica Bezerra

É advogada, doutoranda em Ciências Sociais, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

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