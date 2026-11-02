O sofrimento político como experiência sensível

Terminado o pleito de 2026, o diagnóstico recorrente aponta para o esgarçamento das redes afetuosas, para o desgaste das pontes institucionais e para a intransigência que transformou o debate público em uma arena de atrito constante.





No entanto, reduzir a atmosfera do país pós-urnas às métricas convencionais da sociologia política é ignorar o fenômeno mais profundo que atravessa a sociedade brasileira: a exaustão como sintoma somático e a instalação do sofrimento político não como mera categoria analítica, mas como uma condição sentida no corpo, no sono interrompido, na respiração curta e na fadiga crônica.





O sofrimento político manifesta-se no cotidiano quando a própria existência passa a exigir uma justificativa pedagógica ininterrupta. Para as populações marginalizadas, para quem vive sob a iminência do recuo de direitos fundamentais ou na incerteza econômica diária, a política deixou de ser um campo de debate abstrato e tornou-se uma economia de sobrevivência.