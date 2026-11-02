Capixabas encerram circuito de arte com artista Renata Egreja em Paris

O Arquipélago Clube de Arte é uma plataforma dedicada à arte contemporânea, à formação e à gestão de coleções e à criação de experiências culturais. O projeto, idealizado pelas nossas Lara Brotas e Flávia Dalla Bernardina, fechou a viagem à Bienal de Veneza e Art Basel Paris com o lançamento da nova série da artista Renata Egreja, no Divinno Paris, da capixaba Marina Giuberti, com presença da artista.
A nova série de Egreja, a “Bouquet Garni”, traduz em pintura as primeiras impressões da artista sobre uma nova etapa de vida nas Cévennes, região localizada no sul da França. Inspirada pela natureza ao redor, especialmente pelas flores e ervas silvestres da paisagem local, a coleção estabelece um diálogo entre a experiência pessoal da artista e as referências visuais da região provençal.
Mercado
Vila Velha lidera valorização imobiliária no país
Vila Velha vive um momento importante no mercado imobiliário. A cidade registrou a maior valorização do metro quadrado do Brasil em 2026, com alta de 9,68% entre janeiro e julho, segundo o Índice FipeZAP. Para Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi-Secovi-ES, o cenário reflete a evolução urbana e as condições de acesso ao financiamento. “O fortalecimento desse mercado depende de um ambiente econômico favorável, de políticas que facilitem o acesso ao crédito e de iniciativas que acompanhem as novas demandas habitacionais. É importante que o setor continue avançando de forma equilibrada, criando oportunidades para compradores e investidores”, destaca.
Noite sertaneja
O cantor capixaba Léo Lima chega para somar à noite sertaneja comandada por Bruno e Marrone, no dia 6 de novembro, no Café de La Musique, em Vila Velha. Com apresentação a partir das 20h, o artista promete aquecer o público com seus maiores sucessos e hits que marcaram gerações do sertanejo nacional. Uma participação especial que coloca o talento capixaba em evidência em uma noite dedicada à boa música.