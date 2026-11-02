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Renata Rasseli

Capixabas encerram circuito de arte com artista Renata Egreja em Paris

Arquipélago Clube de Arte, sob o comando de Lara Brotas e Flavia Dalla, se reúne com a artista na Divinno Paris

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

02 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
O Arquipélago Clube de Arte
Capixabas se encontram com a artista Renata Egreja no Divinno Paris Divulgação

O Arquipélago Clube de Arte é uma plataforma dedicada à arte contemporânea, à formação e à gestão de coleções e à criação de experiências culturais. O projeto, idealizado pelas nossas Lara Brotas e Flávia Dalla Bernardinafechou a viagem à Bienal de Veneza e Art Basel Paris com o lançamento da nova série da artista Renata Egreja, no Divinno Paris, da capixaba Marina Giuberti, com presença da artista.

A nova série de Egreja, a “Bouquet Garni”,  traduz em pintura as primeiras impressões da artista sobre uma nova etapa de vida nas Cévennes, região localizada no sul da França. Inspirada pela natureza ao redor, especialmente pelas flores e ervas silvestres da paisagem local, a coleção estabelece um diálogo entre a experiência pessoal da artista e as referências visuais da região provençal.

Saúde da mulher
Fabiano Alves Pereira e Karina Machado
O Iate Clube do Espírito Santo abriu as portas para o 2º Encontro Eu e Elas – Outubro Rosa, que reuniu mais de 200 mulheres. A diretora social do clube, Karina Machado, destacou a importância da iniciativa para incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce do câncer de mama e o autocuidado feminino. Entre os temas abordados, a importância da atividade física durante o climatério e a menopausa ganhou destaque, ressaltando os benefícios dos hábitos saudáveis para a saúde e o bem-estar. Também estiveram presentes representantes do segmento de saúde, empresárias e associadas. Na foto: Fabiano Alves Pereira e Karina Machado Camila Baptistin

Mercado

Vila Velha lidera valorização imobiliária no país

Vila Velha vive um momento importante no mercado imobiliário. A cidade registrou a maior valorização do metro quadrado do Brasil em 2026, com alta de 9,68% entre janeiro e julho, segundo o Índice FipeZAP. Para Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi-Secovi-ES, o cenário reflete a evolução urbana e as condições de acesso ao financiamento. “O fortalecimento desse mercado depende de um ambiente econômico favorável, de políticas que facilitem o acesso ao crédito e de iniciativas que acompanhem as novas demandas habitacionais. É importante que o setor continue avançando de forma equilibrada, criando oportunidades para compradores e investidores”, destaca.

Em Vila Velha
Glenda Amaral, Arnaldinho Borgo e Éder Lemke
A reforma tributária deve mudar a disputa entre municípios pela atração de empresas. Durante encontro empresarial no Sesc Vila Velha, o painelista e prefeito Arnaldinho Borgo destacou que infraestrutura, agilidade e qualidade de vida ganharão ainda mais importância na decisão dos investidores. O encontro foi organizado pela Assevila, Sindilojas Vila Velha, Fecomércio ES, CDL Vila Velha, Sebrae e Sescon ES, com o objetivo de orientar empresários sobre as mudanças, os prazos de implementação e as medidas necessárias para adequar os negócios às novas regras. Na foto: Glenda Amaral, Arnaldinho Borgo e Éder Lemke Fabrício Lima
Em Curitiba
Carolina Neves desembarca em Curitiba nos dias 5 e 6 de novembro para um trunk show exclusivo no Nomaa Hotel, e a programação vai muito além das joias. No primeiro dia, das 13h às 19h, a designer capixaba recebe convidadas ao lado de Maria Claudia Cassou, referência em literatura, comportamento e estilo de vida, para um bate-papo sobre o livro “Ostra feliz não faz pérola” de Rubem Alves, com as coleções mais recentes da joalheria como pano de fundo. No segundo dia, atendimentos personalizados para quem quer viver de perto a experiência Carolina Neves.

Reconexão feminina

A consultora de imagem e estilo Angelita Rodrigues prepara uma experiência especial para mulheres no dia 25 de novembro. Com o tema “Reconecte-se com a sua essência”, o encontro será realizado na Casa 77, no Morro do Moreno, em Vila Velha, reunindo 20 participantes em uma tarde de descobertas sobre beleza, identidade e estilo. A programação inclui conversas e demonstrações práticas sobre cabelo, cores, acessórios e escolhas ao vestir.


Noite sertaneja
O cantor capixaba Léo Lima chega para somar à noite sertaneja comandada por Bruno e Marrone, no dia 6 de novembro, no Café de La Musique, em Vila Velha. Com apresentação a partir das 20h, o artista promete aquecer o público com seus maiores sucessos e hits que marcaram gerações do sertanejo nacional. Uma participação especial que coloca o talento capixaba em evidência em uma noite dedicada à boa música.

Esporte
Jorge Félix, Yamaguchi Falcão e Álvaro Moura
Jorge Félix, jornalista e radialista esportivo, vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas, e Yamaguchi Falcão, medalhista de bronze no boxe nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, marcaram presença no lançamento do Prêmio Melhores do Esporte 2026, ao lado de Álvaro Moura, diretor da Premium Comunicação Integrada de Marketing, que realiza a premiação. Vitor Mateus

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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