Capixabas encerram circuito de arte com artista Renata Egreja em Paris

Em Curitiba

Carolina Neves desembarca em Curitiba nos dias 5 e 6 de novembro para um trunk show exclusivo no Nomaa Hotel, e a programação vai muito além das joias. No primeiro dia, das 13h às 19h, a designer capixaba recebe convidadas ao lado de Maria Claudia Cassou, referência em literatura, comportamento e estilo de vida, para um bate-papo sobre o livro “Ostra feliz não faz pérola” de Rubem Alves, com as coleções mais recentes da joalheria como pano de fundo. No segundo dia, atendimentos personalizados para quem quer viver de perto a experiência Carolina Neves.





Reconexão feminina

A consultora de imagem e estilo Angelita Rodrigues prepara uma experiência especial para mulheres no dia 25 de novembro. Com o tema “Reconecte-se com a sua essência”, o encontro será realizado na Casa 77, no Morro do Moreno, em Vila Velha, reunindo 20 participantes em uma tarde de descobertas sobre beleza, identidade e estilo. A programação inclui conversas e demonstrações práticas sobre cabelo, cores, acessórios e escolhas ao vestir.





Noite sertaneja

O cantor capixaba Léo Lima chega para somar à noite sertaneja comandada por Bruno e Marrone, no dia 6 de novembro, no Café de La Musique, em Vila Velha. Com apresentação a partir das 20h, o artista promete aquecer o público com seus maiores sucessos e hits que marcaram gerações do sertanejo nacional. Uma participação especial que coloca o talento capixaba em evidência em uma noite dedicada à boa música.