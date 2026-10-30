Como denunciar assédio eleitoral no trabalho usando a Carteira de Trabalho Digital

Para realizar a denúncia, o trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal de denúncias do MTE (gov.br). Basta procurar pela opção de serviços ou canais de denúncia trabalhista.





Ao registrar a ocorrência, é recomendado incluir o máximo de detalhes, como datas, locais, nome da empresa ou empregador e descrição do que ocorreu, além de anexar provas, se possível, como mensagens, documentos ou áudios.





Segundo o MTE, a legislação trabalhista e a Constituição Federal garantem a liberdade de consciência e o sigilo do voto, sendo proibida qualquer conduta discriminatória na contratação, manutenção ou demissão de funcionários com base em escolhas políticas.





Qualquer pessoa (seja vítima ou testemunha) pode fazer o relato, e o processo garante o sigilo dos dados pessoais. As denúncias registradas pelo canal são encaminhadas para apuração e fiscalização dos órgãos competentes.