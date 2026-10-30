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Como denunciar assédio eleitoral no trabalho usando a Carteira de Trabalho Digital

Aplicativo do governo federal permite fazer o relato de crimes como ameaças de demissão, pressão por voto ou promessas de benefício do patrão

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 16:48

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

30 out 2026 às 16:48
Carteira de trabalho digital.
É possível denunciar ameaças e discriminação política por meio do app Carteira de Trabalho Digital Marcelo Camargo/Agência Brasil

Trabalhadores que sofrerem ou presenciarem situações de coerção ou discriminação política no ambiente profissional já podem registrar denúncias diretamente pela Carteira de Trabalho Digital. A ferramenta foi disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como forma de combater o assédio eleitoral nas relações de trabalho.


Pelo sistema, é possível relatar práticas como ameaças de demissão, promessas de benefícios em troca de voto, constrangimentos para apoiar determinados candidatos ou retaliações motivadas por posicionamento político.

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Passo a passo da denúncia

Para realizar a denúncia, o trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal de denúncias do MTE (gov.br). Basta procurar pela opção de serviços ou canais de denúncia trabalhista.


Ao registrar a ocorrência, é recomendado incluir o máximo de detalhes, como datas, locais, nome da empresa ou empregador e descrição do que ocorreu, além de anexar provas, se possível, como mensagens, documentos ou áudios.


Segundo o MTE, a legislação trabalhista e a Constituição Federal garantem a liberdade de consciência e o sigilo do voto, sendo proibida qualquer conduta discriminatória na contratação, manutenção ou demissão de funcionários com base em escolhas políticas. 


Qualquer pessoa (seja vítima ou testemunha) pode fazer o relato, e o processo garante o sigilo dos dados pessoais. As denúncias registradas pelo canal são encaminhadas para apuração e fiscalização dos órgãos competentes.

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