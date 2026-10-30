Os dois caminhos de Pazolini após a carta golpista de Flávio Bolsonaro

Flávio foi o candidato mais votado na corrida pelo Palácio do Planalto no Espírito Santo. Se dependesse apenas dos eleitores do estado, o senador do Rio de Janeiro teria sido eleito no primeiro turno.





Após o pleito, muitos seguem a defendê-lo, principalmente os apoiadores mais radicalizados.





Prova disso são os boicotes em cidades capixabas a comerciantes que, em tese, não votaram no candidato do PL.





Há políticos no estado, aliados de Pazolini, que apoiam esse tipo de coisa, que pode prejudicar… a economia do próprio estado.





Ainda há a médica cardiologista que ameaçou receitar remédios mais caros para prejudicar a saúde de pacientes que não têm como custear o tratamento.





Supostamente, o objetivo dela é retaliar os que optaram por Lula.





DOIS CAMINHOS

O governador eleito pode escolher endossar ou silenciar diante dessas atitudes e manter-se alinhado ao agora “autoexilado” Flávio.





Ou pode fazer como o correligionário Tarcísio de Freitas. O governador reeleito de São Paulo, que também fez campanha ao lado do senador do Rio de Janeiro, já se afastou dele.





Em entrevista ao Estado de S.Paulo, Tarcísio afirmou que “a eleição passou” e que “é respeitando o processo democrático e trabalhando dentro das instituições, que vamos fortalecer o sistema de freios e contrapesos que sustenta a nossa democracia”.





O governador de São Paulo é um possível candidato à Presidência da República em 2030.





Parte da direita já soltou a mão de Flávio, até por impossibilidade prática, já que ele está fora do território nacional.





Outra parte se apega a “fatos alternativos” e à parcela mais radical do eleitorado para viralizar nas redes sociais e se manter em relevância.





Isso “engaja” mais no parlamento, que virou um grande estúdio de gravação de TikTok.





No comando do Executivo, porém, é preciso olhar mais para a vida real.





CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS





O único “argumento” de Flávio e de seus fãs para questionar o resultado das urnas é a prorrogação do horário de votação do segundo turno, que se encerraria às 17h e foi estendido até as 19h.





Ocorre que, além de Lula, o próprio Flávio pediu essa prorrogação.





E, na prática, isso nem foi possível, já que a ordem do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), chegou tarde demais, quando a grande maioria dos locais de votação já estava fechada e as urnas, lacradas.





Foi uma decisão péssima, fora do tempo hábil para ser cumprida, e que só causou confusão, diante da omissão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em definir se haveria ou não a tal postergação logo após os pedidos feitos pelas duas campanhas.





Mas de acordo com o TSE, apenas 34,3 mil votos foram computados após as 17h em todo o país.





É um número ínfimo no universo de 64.256.232 de votos obtidos por Lula e dos 59.826.041 recebidos por Flávio.



