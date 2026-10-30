Mato alto, lixo e túmulos danificados: cemitérios de Cachoeiro sofrem com abandono

Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, Magna Lúcia Silva, que esteve no Cemitério do Aeroporto para acompanhar o enterro de um vizinho, reclamou da falta de manutenção. Segundo ela, a vegetação e a ausência de sinalização dificultam a identificação dos túmulos e dos caminhos entre as sepulturas.





“Você não sabe onde é o acesso, onde é a cova. Muitas das vezes está pisando no ente de alguém porque não tem sinalização nenhuma”, relatou.