João Paulo Bonadiman se prepara para competir em Las Vegas e no Brasileiro de Kart

O piloto capixaba João Paulo Bonadiman já está de olho nos próximos desafios da temporada. Depois de disputar a final do Troféu Academia FIA Karting Júnior, na Itália, e participar do Open do Campeonato Brasileiro de Kart, em Birigui (SP), ele se prepara para retornar às pistas em uma sequência de competições no Brasil e no exterior.





A próxima parada será em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde João Paulo disputará a Supernats, o maior evento de kart do mundo. Em seguida, retorna a Birigui para competir no Campeonato Brasileiro de Kart, entre os dias 16 e 21 de novembro. A prova será realizada no Speed Park, considerado o kartódromo mais moderno da América Latina.





Entre viagens, treinos, competições e compromissos escolares, o piloto segue dedicado à preparação para as próximas provas. A expectativa é levar às pistas o ritmo que vem demonstrando e aproveitar mais uma oportunidade de competir em alto nível.





João Paulo encerra o ano com excelente desempenho e mantém a regularidade nas competições. No Open, realizado em Birigui (SP), conquistou o terceiro lugar na tomada de tempo e venceu a primeira corrida. A semana de disputas também serviu como preparação para o Brasileiro, uma das principais competições do calendário nacional, e reforçou a confiança do piloto para os próximos desafios.