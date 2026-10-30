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Automobilismo

João Paulo Bonadiman se prepara para competir em Las Vegas e no Brasileiro de Kart

Piloto se prepara para retornar às pistas em uma sequência de competições no Brasil e no exterior

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2026 às 18:59
João Paulo Bonadiman se prepara para competir em Las Vegas e no Brasileiro de Kart
João Paulo Bonadiman se prepara para competir em Las Vegas e no Brasileiro de Kart Divulgação

O piloto capixaba João Paulo Bonadiman já está de olho nos próximos desafios da temporada. Depois de disputar a final do Troféu Academia FIA Karting Júnior, na Itália, e participar do Open do Campeonato Brasileiro de Kart, em Birigui (SP), ele se prepara para retornar às pistas em uma sequência de competições no Brasil e no exterior.


A próxima parada será em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde João Paulo disputará a Supernats, o maior evento de kart do mundo. Em seguida, retorna a Birigui para competir no Campeonato Brasileiro de Kart, entre os dias 16 e 21 de novembro. A prova será realizada no Speed Park, considerado o kartódromo mais moderno da América Latina.


Entre viagens, treinos, competições e compromissos escolares, o piloto segue dedicado à preparação para as próximas provas. A expectativa é levar às pistas o ritmo que vem demonstrando e aproveitar mais uma oportunidade de competir em alto nível.


João Paulo encerra o ano com excelente desempenho e mantém a regularidade nas competições. No Open, realizado em Birigui (SP), conquistou o terceiro lugar na tomada de tempo e venceu a primeira corrida. A semana de disputas também serviu como preparação para o Brasileiro, uma das principais competições do calendário nacional, e reforçou a confiança do piloto para os próximos desafios.

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