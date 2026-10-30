Disney+ em novembro de 2026: confira 5 novidades do catálogo

O casamento, porém, começa a desmoronar quando ele se envolve com Rashta (Lee Se-young), uma escrava fugitiva, e acaba pedindo o divórcio para ficar com ela. Navier aceita a separação, mas impõe uma condição: quer permissão para se casar novamente, dessa vez com Heinrey (Lee Jong-suk), príncipe do rival Reino Ocidental. A decisão dá início a uma disputa de ciúme e poder entre os quatro personagens.