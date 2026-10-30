Jantar de sexta-feira: aprenda a fazer lasanha de salmão com molho branco

Em uma tigela, tempere o salmão com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, acrescente o alho e a cebola e refogue até dourar. Adicione o salmão e cozinhe por cerca de 5 a 8 minutos, até que esteja cozido. Transfira para uma tigela e desfaça o peixe em pedaços com um garfo. Separe uma porção das lascas para a finalização e reserve o restante. Na mesma frigideira, em fogo médio, cozinhe a abobrinha e a cenoura por cerca de 5 minutos, até ficarem macias, mas sem desmanchar. Separe uma porção da abobrinha para a finalização e reserve o restante.