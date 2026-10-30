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Gastronomia

Jantar de sexta-feira: aprenda a fazer lasanha de salmão com molho branco

Veja como preparar uma receita rica em sabor para encerrar a semana em grande estilo
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 18:53

Lasanha de salmão com molho branco (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock)
Lasanha de salmão com molho branco Crédito: Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock

Para finalizar a semana com muito sabor, a lasanha de salmão com molho branco é uma ótima opção para o jantar de sexta-feira. Cremosa e gratinada, ela combina a delicadeza do peixe com legumes, queijo derretido e um molho branco suave. Fácil de preparar, a receita é ideal para variar o cardápio e surpreender a família com um prato especial. Confira o passo a passo! 

Lasanha de salmão com molho branco

Ingredientes

Lasanha

  • 500 g de filé de salmão sem pele
  • 250 g de massa para lasanha
  • 200 g de abobrinha cortada em rodelas finas
  • 150 g de cenoura ralada
  • 200 g de muçarela ralada
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola picada
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho branco

  • 500 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 4 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 100 g de creme de leite
  • 1 pitada de noz-moscada
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Lasanha

Em uma tigela, tempere o salmão com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, acrescente o alho e a cebola e refogue até dourar. Adicione o salmão e cozinhe por cerca de 5 a 8 minutos, até que esteja cozido. Transfira para uma tigela e desfaça o peixe em pedaços com um garfo. Separe uma porção das lascas para a finalização e reserve o restante. Na mesma frigideira, em fogo médio, cozinhe a abobrinha e a cenoura por cerca de 5 minutos, até ficarem macias, mas sem desmanchar. Separe uma porção da abobrinha para a finalização e reserve o restante. 

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Acrescente a farinha de trigo e misture por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Cozinhe em fogo médio até engrossar. Acrescente o creme de leite, tempere com o sal e a noz-moscada e misture bem.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada fina de molho branco no fundo. Distribua uma camada de massa, uma de salmão, uma de legumes, um pouco de muçarela e outra de molho branco. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com o molho branco , a muçarela, o parmesão e a parte reservada de salmão e abobrinha.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 40 minutos, ou até a massa ficar macia e o queijo dourar. Retire do forno e deixe descansar por 5 a 10 minutos antes de cortar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

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