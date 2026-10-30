Le Card investe nos colaboradores e planeja novas filiais pelo país para 2027

Qualidade nos serviços e um olhar atento às novidades do mercado são características que fazem parte de uma marca de valor. Mas, para que empresas possam construir uma história de sucesso, o primeiro passo é investir nos colaboradores. Afinal, uma equipe satisfeita reflete diretamente na satisfação dos clientes.
É esse o objetivo da Le Card, empresa capixaba de benefícios corporativos, que acaba de ser reconhecida no Marcas de Valor A Gazeta 2026. A premiação reconhece as empresas mais bem avaliadas pelos capixabas.
“A Le Card hoje é uma empresa que preza muito pelos clientes e pela satisfação deles. Em primeiro lugar, para que a gente tenha clientes satisfeitos, precisamos ter colaboradores satisfeitos. Então, onde há colaboradores alegres e satisfeitos, eles vão trazer clientes satisfeitos. E nós, na Le Card, começamos por isso: pela cultura humanizada. Hoje, entrando também na área de inteligência artificial, já temos vários projetos em andamento”, afirma o CEO da empresa, Erly Vieira.
Segundo ele, hoje a Le Card atua com três propósitos: ganhar novos clientes, não perder clientes e vender mais para esses mesmos clientes.
“Nós já estamos presentes em 26 estados e também no Distrito Federal. Ou seja, nossos cartões passam por todo o Brasil. Mas queremos crescer muito mais. Trabalhamos tanto com o setor público, atendendo órgãos públicos, quanto com o setor privado”, pontua.
Erly Vieira ainda conta que, atualmente, a Le Card conta com seis filiais, além da sede, que fica em Vitória, no Espírito Santo. Até o final de 2027, a expectativa é atingir 12 filiais espalhadas pelo Brasil.
“Este reconhecimento no Marcas de Valor celebra a dedicação de toda a equipe LeCard e vem coroar nossa atuação. Agradecemos a cada cliente e usuário dos nossos cartões por confiarem no nosso trabalho. Essa conquista é de todos nós”, finaliza.