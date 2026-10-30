Le Card investe nos colaboradores e planeja novas filiais pelo país para 2027

“A Le Card hoje é uma empresa que preza muito pelos clientes e pela satisfação deles. Em primeiro lugar, para que a gente tenha clientes satisfeitos, precisamos ter colaboradores satisfeitos. Então, onde há colaboradores alegres e satisfeitos, eles vão trazer clientes satisfeitos. E nós, na Le Card, começamos por isso: pela cultura humanizada. Hoje, entrando também na área de inteligência artificial, já temos vários projetos em andamento”, afirma o CEO da empresa, Erly Vieira.