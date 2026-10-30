Capixaba autista conquista bronze em competição nacional de taekwondo

Aos 14 anos, o capixaba Davi Holtz tem uma história que vai muito além das medalhas. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o adolescente, que enfrentou episódios de bullying na escola, encontrou no taekwondo uma importante ferramenta de superação e fortalecimento pessoal. Agora, sua dedicação ganhou reconhecimento nacional: Davi conquistou a medalha de bronze na Copa Brasil Embaixador Coreia 2026 de Taekwondo, realizada em Fortaleza, no Ceará, levando o nome do Espírito Santo ao pódio.





A conquista aconteceu na modalidade Poomsae, na categoria Juvenil até 63 kg. A modalidade exige concentração, precisão, equilíbrio e domínio técnico dos movimentos, características que fazem parte da preparação dos atletas. Para Davi, a medalha representa não apenas o resultado dos treinamentos, mas também uma transformação pessoal construída por meio do esporte, especialmente depois das dificuldades enfrentadas no ambiente escolar.





“Eu já passei por momentos muito difíceis na escola, mas o taekwondo me ajudou a acreditar mais em mim. Quando estou treinando, sinto que posso melhorar a cada dia. Ganhar essa medalha foi muito especial, porque mostra que todo o esforço valeu a pena”, relata Davi, em tom de desabafo.





Filho da chef Gisa Holtz, o adolescente encontrou na família um importante apoio para continuar praticando a modalidade. A mãe acompanhou os desafios enfrentados pelo filho e reconhece no esporte uma contribuição significativa para seu desenvolvimento, sua confiança e sua maneira de enfrentar situações adversas.





“Como mãe, é muito difícil ver um filho sofrer bullying e perceber o quanto isso pode afetar sua autoestima. O esporte trouxe uma mudança muito bonita para a vida do Davi. Ele encontrou um espaço onde pode desenvolver suas habilidades, fazer suas próprias conquistas e perceber o quanto é capaz. Essa medalha representa muito mais do que um resultado esportivo para nossa família”, afirma Gisa.





“Ver o Davi conquistar essa medalha é uma emoção difícil de descrever. Nós sabemos dos desafios que ele enfrentou, especialmente por conta do bullying na escola, e acompanhar sua evolução por meio do esporte é motivo de muito orgulho. O taekwondo ajudou nosso filho a desenvolver confiança, disciplina e a acreditar cada vez mais no próprio potencial. Como pai, minha maior felicidade não é apenas vê-lo no pódio, mas perceber o quanto ele cresceu e se fortaleceu ao longo dessa caminhada. Essa conquista é dele, mas a emoção é de toda a nossa família”, destaca o pai, Wesley de Lima.





Com a medalha de bronze conquistada em Fortaleza, Davi Holtz celebra um importante capítulo de sua trajetória no taekwondo. Para Davi e sua família, o pódio simboliza dedicação, persistência e a possibilidade de construir novos caminhos por meio do esporte.