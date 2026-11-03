Hub de energia bilionário será construído na área da Vports, em Aracruz

A Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória e que possui uma área ainda sem uso na região portuária de Aracruz, decidiu o que fará por lá. O terreno de mais de 300 mil metros quadrados, entre o Porto da Imetame e Portocel, abrigará usinas termelétricas da Eneva, maior operador privado de gás natural do Brasil. A capacidade instalada é de 690 MW e a inauguração precisa acontecer até 2031, para cumprir o contrato firmado com o governo federal. A construção de um terminal de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) está incluída no pacote (a estrutura vai receber navios que trarão gás em estado líquido e ali mesmo será feita a transformação para o estado gasoso). Os valores não foram divulgados, mas a coluna apurou que o investimento vai ficar na casa dos R$ 5 bilhões.



O contrato de Eneva com Vports para o desenvolvimento do Hub Espírito Santo vai até dezembro de 2046 e pode ser renovado. A Eneva, que tem o BTG Pactual como seu principal acionista (25,6% das ações), é dona de 100% do empreendimento.



“O Hub Espírito Santo é um marco na estratégia de expansão da Eneva. Estamos implantando uma infraestrutura que combina logística, suprimento de gás natural e geração de energia em um dos locais mais estratégicos do país. O projeto estabelece uma plataforma para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios e reforça a capacidade da Eneva de desenvolver soluções integradas ao longo de toda a cadeia do gás natural, contribuindo para a segurança do sistema elétrico brasileiro e para o crescimento do Espírito Santo”, explicou Marcelo Lopes, diretor-executivo de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva.



“Este projeto representa mais um marco na trajetória de avanços da concessão Vports e reforça o enorme potencial do Estado para receber empreendimentos estruturantes e atender às necessidades de desenvolvimento do país, resultado de um ambiente de negócios favorável, organizado e capaz de atrair parceiros estratégicos desse porte”, destaca Pedro Benevides, CEO da Vports.



As usinas que a Eneva fará em Aracruz foram contratadas no Leilão de Reserva de Capacidade realizado em março de 2026 pelo governo federal. Em princípio ficariam em Presidente Kennedy, mas vão mudar de casa.