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ES é interessado no tema

Presidente do STF adia julgamento dos royalties do petróleo

Luiz Edson Fachin, responsável pela pauta do plenário, não justificou a mudança da data, prevista anteriormente para a próxima quarta (4)

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 08:33

Públicado em 

30 out 2026 às 08:33
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Fachin adiou o julgamento que estava previsto para a próxima quarta (4) Nelson Jr./SCO/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, adiou o julgamento sobre a distribuição dos royalties do petróleo, que estava marcado para 4 de novembro. O presidente, responsável pela pauta do plenário, não justificou a mudança. O Espírito Santo, segundo maior produtor de petróleo no Brasil, é grande interessado no tema. O STF ainda não marcou uma nova data. Enquanto não se julga, tudo segue como está, o que é bom para os produtores.


Em 2012, o Congresso Nacional aprovou novas regras de distribuição dos royalties oriundos da atividade petrolífera, reduzindo a fatia dos produtores e aumentando a dos não produtores. Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, os mais prejudicados pela lei, foram, com o apoio da União, ao Supremo questionar. Desde 2013 uma liminar de Cármen Lúcia mantém as regras que valiam antes da lei ser aprovada. É isso que está sendo julgado pelos ministros.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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