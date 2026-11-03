Porto: armazém do Centro de Vitória pode mudar de mãos

Vports e governo do Espírito Santo estão dialogando sobre a situação do Armazém 5 do Porto de Vitória, na avenida Beira-Mar. O local é administrado pela Secretaria de Estado da Cultura e tem a previsão de abrigar um espaço cultural, mas, depois de um evento realizado no final de 2025, ainda em ambiente improvisado, nada de obra por ali.



A concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória quer saber quais são os planos para o local e se de fato sairão do papel. Em caso de resposta negativa, a empresa irá atrás de um novo ocupante para o espaço de quase 2 mil m². O objetivo é manter a vocação cultural.



A Vports investiu quase R$ 20 milhões na reforma dos armazéns do porto. As cinco estruturas, que estavam caindo aos pedaços, foram entregues reformadas em maio de 2024. Os galpões 1 e 2, mais próximos da Vila Rubim, são usados na atividade portuária. O 3 abriga o Senai Porto, área destinada para a formação de profissionais. O 4 ficou com a Vale, que está construindo um museu no local.