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Abdo Filho

Porto: armazém do Centro de Vitória pode mudar de mãos

A Vports investiu quase R$ 20 milhões na reforma dos armazéns do porto. As cinco estruturas, que estavam caindo aos pedaços, foram entregues reformadas em maio de 2024

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

03 nov 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

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Armazém 5 do Porto de Vitória Vitor Jubini

Vports e governo do Espírito Santo estão dialogando sobre a situação do Armazém 5 do Porto de Vitória, na avenida Beira-Mar. O local é administrado pela Secretaria de Estado da Cultura e tem a previsão de abrigar um espaço cultural, mas, depois de um evento realizado no final de 2025, ainda em ambiente improvisado, nada de obra por ali. 

A concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória quer saber quais são os planos para o local e se de fato sairão do papel. Em caso de resposta negativa, a empresa irá atrás de um novo ocupante para o espaço de quase 2 mil m². O objetivo é manter a vocação cultural.  

A Vports investiu quase R$ 20 milhões na reforma dos armazéns do porto. As cinco estruturas, que estavam caindo aos pedaços, foram entregues reformadas em maio de 2024. Os galpões 1 e 2, mais próximos da Vila Rubim, são usados na atividade portuária. O 3 abriga o Senai Porto, área destinada para a formação de profissionais. O 4 ficou com a Vale, que está construindo um museu no local.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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