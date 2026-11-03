Marina Lima celebra reencontro com público capixaba com showzão em Vitória

A galeria Matias Brotas, fundada em 2006 por Sandra Matias e Lara Brotas, celebra duas décadas com “20 Agora”, coletiva com curadoria de Paulo Sérgio Duarte que reúne mais de 40 artistas entre a sede da galeria, a GAEU/UFES e o MAES. O tempo é o eixo da mostra, que coloca lado a lado nomes como Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão e Mai-Britt Wolthers e capixabas como Rosana Paste, Sandro Novaes, Elvys Chaves, Carlo Schiavini e Dionísio Del Santo.





Na sede da galeria, a mostra principal reúne 27 artistas, entre eles Eduardo Coimbra, José Spaniol, Lucas Dupin, Moisés Patrício, Shirley Paes Leme e Vanderlei Lopes, e abre ao público no dia 13 de novembro, das 10h às 16h. A programação começou antes, no dia 3, no MAES, com obras de Vilar e Elpidio Malaquias do acervo.





No dia 12, das 18h30 às 21h, o Teatro Universitário recebe a celebração oficial, com o Quarteto Zuri e pintura ao vivo de Ana Coutinho, primeira artista visual residente da Orquestra Sinfônica Brasileira. No dia 13, às 19h, a GAEU inaugura a mostra paralela com performance de Adrianna Eu.