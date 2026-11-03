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Renata Rasseli

Marina Lima celebra reencontro com público capixaba com showzão em Vitória

A cantora cantou seus hits como Fullgás, Pra Começar e Uma Noite e meia, no sábado (31), no Espaço Patrick Ribeiro

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

03 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Ana Flavia Vello, Marina Lima e Ricardo Gaburro
Ana Flavia Vello, a cantora Marina Lima e Ricardo Gaburro: no camarim do show no Espaço Patrick Ribeiro Cloves Louzada

Depois de muitos anos sem se apresentar em Vitória, a cantora Marina Lima celebrou o reencontro com a plateia capixaba no showzão "Marina 70", no sábado (31), no Espaço Patrick Ribeiro.

Musa dos anos 80, a cantora, aos 70 anos, apresentou seus maiores hits, entre eles "Pra Começar", "À Francesa", "Fullgás" e  "Ainda É Cedo".  No bis, ela cantou mais sucessos: "Acontecimentos", "Mesmo Que Seja Eu" e "Uma Noite e 1/2". 

Veja quem prestigou o show na galeria de Cloves Louzada. 

Moda
Danielle Coutinho, Iran Costa, Marluci Eiras e Nathalia Martins
Marluci Eiras, Danielle Coutinho e Nathalia Martins prestigiaram o lançamento da marca La Gea, ao lado do diretor criativo Iran Costa, em São paulo. A grife autoral integra a seleta curadoria da FORM. Sem pausa na agenda fashion, Marluci e Danielle já preparam novo rasante: nesta quarta-feira (04), às 19h, assinam o desfile da coleção “Em Movimento” na estreia do projeto “5 Sentidos Bay”, comandado por Tereza Aragão no Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi.  Divulgação

Aniversário

Galeria Matias Brotas celebra 20 anos

Sandra Matias e Lara Brotas
Sandra Matias e Lara Brotas são as fundadoras da Galeria Matias Brotas.  Hugo Boniolo

A galeria Matias Brotas, fundada em 2006 por Sandra Matias e Lara Brotas, celebra duas décadas com “20 Agora”, coletiva com curadoria de Paulo Sérgio Duarte que reúne mais de 40 artistas entre a sede da galeria, a GAEU/UFES e o MAES. O tempo é o eixo da mostra, que coloca lado a lado nomes como Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão e Mai-Britt Wolthers e capixabas como Rosana Paste, Sandro Novaes, Elvys Chaves, Carlo Schiavini e Dionísio Del Santo


Na sede da galeria, a mostra principal reúne 27 artistas, entre eles Eduardo Coimbra, José Spaniol, Lucas Dupin, Moisés Patrício, Shirley Paes Leme e Vanderlei Lopes, e abre ao público no dia 13 de novembro, das 10h às 16h. A programação começou  antes, no dia 3, no MAES, com obras de Vilar e Elpidio Malaquias do acervo.


No dia 12, das 18h30 às 21h, o Teatro Universitário recebe a celebração oficial, com o Quarteto Zuri e pintura ao vivo de Ana Coutinho, primeira artista visual residente da Orquestra Sinfônica Brasileira. No dia 13, às 19h, a GAEU inaugura a mostra paralela com performance de Adrianna Eu.

Música
Oitava edição do Formemus
A oitava edição do Formemus foi um sucesso e recebeu grandes nomes da música brasileira em debate sobre composição e direitos autorais. Na foto, da esquerda para direita: Simone Marçal, diretora do evento; Fernanda Takai, cantora, compositora e vocalista da banda Pato Fu; Geraldo Vianna, compositor; Michael Sullivan, autor de grandes sucessos como Deslizes e Lua de Cristal; o também cantor e compositor Manno Góes e o diretor do Formemus, Daniel Morelo. Divulgação

Confraternização
Idalberto Moro convida para o jantar de confraternização do Sincades, no próximo dia 27, no Ilha Buffet, em Vitória. O evento marca o início das comemorações de 30 anos da entidade. 


Direito marítimo

Nos dias 5 e 6 de novembro, Vitória será palco do 1º Congresso de Direito Marítimo do IMB (Instituto dos Magistrados do Brasil), com participação do advogado especialista em Recuperação Judicial Bruno Finamore como mediador. O evento será realizado no Sheraton Vitória Hotel e contará com especialistas e autoridades do meio jurídico, incluindo ministros do STJ.

Em NYC
Léo de Castro e a filha Victória, Juliana Magalhães e Laila Nemer correram a Maratona de Nova York 2026, que movimentou a cidade no último domingo (01º).


Brinde aos sentidos

A designer de joias Carla Buaiz leva seu design autoral à estreia do 5 Sentidos Bay, projeto de Tereza Aragão que celebra o Dia Mundial do Champanhe nesta quarta-feira (4), às 19h, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi.

Prêmio nacional
Leonardo Gonoring, especialista em Inteligência Artificial, e Renan De Angeli
O escritório capixaba Abreu Júdice Advogados conquistou a medalha de prata na categoria IA aplicada aos serviços jurídicos, do Prêmio Análise DNA+Fenalaw, promovido pela FENALAW - Conhecimento, Inovação e Negócios para o Mercado Jurídico, a principal plataforma de conteúdo, negócios e inovação do mercado jurídico da América Latina, em São Paulo, ao apresentar o case “Embarque seguro da IA no Abreu Júdice Advogados. Numa seleção bastante disputada e à frente de grandes escritórios, os sócios e advogados Leonardo Gonoring, especialista em Inteligência Artificial, e Renan De Angeli, representaram o escritório e receberam a certificação e premiação.
 Evelyn Campos

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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