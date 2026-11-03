Marina Lima celebra reencontro com público capixaba com showzão em Vitória

Depois de muitos anos sem se apresentar em Vitória, a cantora Marina Lima celebrou o reencontro com a plateia capixaba no showzão "Marina 70", no sábado (31), no Espaço Patrick Ribeiro.
Musa dos anos 80, a cantora, aos 70 anos, apresentou seus maiores hits, entre eles "Pra Começar", "À Francesa", "Fullgás" e "Ainda É Cedo". No bis, ela cantou mais sucessos: "Acontecimentos", "Mesmo Que Seja Eu" e "Uma Noite e 1/2".
Veja quem prestigou o show na galeria de Cloves Louzada.
Aniversário
Galeria Matias Brotas celebra 20 anos
A galeria Matias Brotas, fundada em 2006 por Sandra Matias e Lara Brotas, celebra duas décadas com “20 Agora”, coletiva com curadoria de Paulo Sérgio Duarte que reúne mais de 40 artistas entre a sede da galeria, a GAEU/UFES e o MAES. O tempo é o eixo da mostra, que coloca lado a lado nomes como Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão e Mai-Britt Wolthers e capixabas como Rosana Paste, Sandro Novaes, Elvys Chaves, Carlo Schiavini e Dionísio Del Santo.
Na sede da galeria, a mostra principal reúne 27 artistas, entre eles Eduardo Coimbra, José Spaniol, Lucas Dupin, Moisés Patrício, Shirley Paes Leme e Vanderlei Lopes, e abre ao público no dia 13 de novembro, das 10h às 16h. A programação começou antes, no dia 3, no MAES, com obras de Vilar e Elpidio Malaquias do acervo.
No dia 12, das 18h30 às 21h, o Teatro Universitário recebe a celebração oficial, com o Quarteto Zuri e pintura ao vivo de Ana Coutinho, primeira artista visual residente da Orquestra Sinfônica Brasileira. No dia 13, às 19h, a GAEU inaugura a mostra paralela com performance de Adrianna Eu.
Confraternização
Idalberto Moro convida para o jantar de confraternização do Sincades, no próximo dia 27, no Ilha Buffet, em Vitória. O evento marca o início das comemorações de 30 anos da entidade.
Direito marítimo
Nos dias 5 e 6 de novembro, Vitória será palco do 1º Congresso de Direito Marítimo do IMB (Instituto dos Magistrados do Brasil), com participação do advogado especialista em Recuperação Judicial Bruno Finamore como mediador. O evento será realizado no Sheraton Vitória Hotel e contará com especialistas e autoridades do meio jurídico, incluindo ministros do STJ.
Em NYC
Léo de Castro e a filha Victória, Juliana Magalhães e Laila Nemer correram a Maratona de Nova York 2026, que movimentou a cidade no último domingo (01º).
Brinde aos sentidos
A designer de joias Carla Buaiz leva seu design autoral à estreia do 5 Sentidos Bay, projeto de Tereza Aragão que celebra o Dia Mundial do Champanhe nesta quarta-feira (4), às 19h, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi.
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