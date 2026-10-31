Ilma Mendonça recebe arquitetos e designers para encontro em Vitória

A empresária Ilma Mendonça promoveu uma tarde de encontros e novidades no universo da arquitetura e do design, na Master Office Design, em Bento Ferreira. O destaque foi a presença do arquiteto e designer paulista Mauro Barros, que apresentou a linha modular Aemod e compartilhou detalhes do conceito com profissionais do segmento.
Em um bate-papo descontraído, os convidados puderam conhecer melhor as possibilidades da estrutura e esclarecer dúvidas sobre sua aplicação em diferentes projetos. A recepção contou com café da tarde assinado por Tereza Aragão e uma atmosfera de conexões.
Veja as fotos de Thuanny Louzada.
Luxo
Chanel chega ao ES
Na Serra
Novidade em intralogística
O Grupo Quattror recebe convidados na quarta-feira (04) para apresentar ao mercado a NIX Intralogística, um armazém com estrutura diferenciada localizado no condomínio SerraLog, na Serra. O empreendimento marca a entrada do grupo, que tem sólida experiência em comércio exterior, em uma etapa estratégica da cadeia logística: a gestão das operações realizadas entre o recebimento dos produtos e sua expedição. A empresa oferece serviço especializado nas áreas de perfumaria, cosméticos e medicamentos, segmentos que exigem atendimento a normas específicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Beleza em pauta
A tricologista e farmacêutica Cristal Bastos prepara uma tarde dedicada à beleza e à saúde dos cabelos, no dia 5 de novembro, em sua clínica, na Praia do Canto, em Vitória. O convidado é Rogério Sartini, CEO da Tangle Teezer, que participará de uma conversa sobre hábitos que fazem diferença na rotina capilar.
No Rio
Dra. Ana Cláudia Barbosa está no Rio de Janeiro para participar do 4th World Congress of Trichoscopy. O evento internacional, que segue até 1º de novembro, promove o intercâmbio científico entre profissionais dedicados ao estudo dos cabelos e do couro cabeludo.
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