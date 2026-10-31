Ilma Mendonça recebe arquitetos e designers para encontro em Vitória

A empresária Ilma Mendonça promoveu uma tarde de encontros e novidades no universo da arquitetura e do design, na Master Office Design, em Bento Ferreira. O destaque foi a presença do arquiteto e designer paulista Mauro Barros, que apresentou a linha modular Aemod e compartilhou detalhes do conceito com profissionais do segmento.





Em um bate-papo descontraído, os convidados puderam conhecer melhor as possibilidades da estrutura e esclarecer dúvidas sobre sua aplicação em diferentes projetos. A recepção contou com café da tarde assinado por Tereza Aragão e uma atmosfera de conexões.



Veja as fotos de Thuanny Louzada.