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Renata Rasseli

Ilma Mendonça recebe arquitetos e designers para encontro em Vitória

Arquiteto e designer paulista Mauro Barros apresenta novas possibilidades para espaços de trabalho e convivência

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

31 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Angela Sandri, Ana Marsiglia, Adriane Chiappanni e Sabrina Balbi
Angela Sandri, Ana Marsiglia, Adriane Chiappanni e Sabrina Balbi Thuanny Louzada

A empresária Ilma Mendonça promoveu uma tarde de encontros e novidades no universo da arquitetura e do design, na Master Office Design, em Bento Ferreira. O destaque foi a presença do arquiteto e designer paulista Mauro Barros, que apresentou a linha modular Aemod e compartilhou detalhes do conceito com profissionais do segmento. 


Em um bate-papo descontraído, os convidados puderam conhecer melhor as possibilidades da estrutura e esclarecer dúvidas sobre sua aplicação em diferentes projetos. A recepção contou com café da tarde assinado por Tereza Aragão e uma atmosfera de conexões. 

Veja as fotos de Thuanny Louzada. 

Imersão feminina
Fatima Abelha e Iracema Neves
Trinta empresárias participaram da FLORI Imersão, em Vitória, em uma jornada de 12 horas promovida por Fátima Abelha e Iracema Neves. Sucesso de participação, o encontro combinou conteúdo, aprendizado e networking, tendo como fio condutor a metodologia PDA: Pensar, Decidir e Agir.  Ronaldo Cobra

Luxo

Chanel chega ao ES

A notícia que o mercado de luxo capixaba estava esperando: a Chanel acaba de chegar ao Espírito Santo com exclusividade nas Óticas Paris. A Maison francesa mais desejada do mundo, símbolo de elegância intemporal e sofisticação absoluta, escolheu a rede capixaba como único ponto de venda da linha eyewear autorizado no estado. As coleções de óculos, peças de sol e receituário, serão comercializadas nas lojas do Shopping Vitória e da Praia do Canto, que ganharam um corner exclusivo assinado pela própria Chanel, com mobiliário e identidade visual criados especialmente pela Maison. Para celebrar essa chegada, as Óticas Paris promovem um evento exclusivo na próxima quinta-feira, dia 5 de novembro com apresentação das coleções de primavera de Chanel, Prada, Miu Miu e Dolce & Gabbana, além de uma oficina de flores para os convidados. A anfitriã será Ana Luiza Azevedo. 
Aniversário
Thales Lopes e Mariah Ferrari, Sinthia Ferrari e Guilherme Pires com Bernardo no colo
Thales Lopes e Mariah Ferrari, a aniversariante Sinthia Ferrari e Guilherme Pires (com Bernardo no colo): celebrando 55 anos em família! Acervo de família

Na Serra

Novidade em intralogística

O Grupo Quattror recebe convidados na quarta-feira (04) para apresentar ao mercado a NIX Intralogística, um armazém com estrutura diferenciada localizado no condomínio SerraLog, na Serra. O empreendimento marca a entrada do grupo, que tem sólida experiência em comércio exterior, em uma etapa estratégica da cadeia logística: a gestão das operações realizadas entre o recebimento dos produtos e sua expedição. A empresa oferece serviço especializado nas áreas de perfumaria, cosméticos e medicamentos, segmentos que exigem atendimento a normas específicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Lançamento de livro
Priscila Passamani e Helo Pinheiro
Vitória viveu um momento especial nesta quarta-feira. Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, esteve na capital capixaba para lançar “Vovó de Ipanema”, seu primeiro livro infantil, na Livraria Leitura do Shopping Vitória. Mas antes de encantar os leitores, a musa passou pela clínica Dermaskin, onde a dermatologista Priscila Passamani realizou um protocolo de manutenção regenerativa,  indolor e com resultados imediatos. Aos 83 anos, Helô prova que reinventar-se não tem idade: escreveu um livro, homenageou as netas, cuidou da pele e seguiu em frente com a mesma graça de sempre.  Katia Monaco

Beleza em pauta

A tricologista e farmacêutica Cristal Bastos prepara uma tarde dedicada à beleza e à saúde dos cabelos, no dia 5 de novembro, em sua clínica, na Praia do Canto, em Vitória. O convidado é Rogério Sartini, CEO da Tangle Teezer, que participará de uma conversa sobre hábitos que fazem diferença na rotina capilar. 


No Rio

Dra. Ana Cláudia Barbosa está no Rio de Janeiro para participar do 4th World Congress of Trichoscopy. O evento internacional, que segue até 1º de novembro, promove o intercâmbio científico entre profissionais dedicados ao estudo dos cabelos e do couro cabeludo.


Almoço
Ricardo Barbosa, Luiz Mateus , Fabio Tessarolo
Ricardo Barbosa, Luiz Mateus e Fabio Tessarolo: almoço de negócios em Vitória.  Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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