Confraria das Onças celebra aniversariantes de outubro com festa em Vitória

A Confraria das Onças celebrou as aniversariantes de outubro - Nazaré Neves e esta colunista - festa neste sábado (24), na Ilha do Frade, em Vitória. Os anfitriões foram o casal Décio e Eulália Chieppe.
A decoração, com globos espelhados e balões, foi assinada por Bruna Medeiros. O catering ficou a cargo da chef Arlete Nunes e a música foi de Rodrigo de Paula. O bolo de aniversário da Baubo fez sucesso entre os convidados.
A próxima reunião está marcada para o dia 12 de dezembro, quando será realizado o tradicional Amigo X de final de ano das confrades.
O grupo, nascido em 2010, reúne mulheres de diferentes áreas profissionais, entre jornalistas, empresárias, professoras e representantes de outras atividades, em encontros que combinam gastronomia, vinhos, música e celebrações especiais.
Inauguração
Decoração afetiva na Praia do Canto
As empresárias Gabriela Delboni e Luciana Salazar movimentam o circuito de decoração e design de Vitória nesta terça-feira, dia 27. As sócias recebem convidados, arquitetos e imprensa para um coquetel exclusivo de inauguração da A Casa da Villa, na Praia do Canto. O novo espaço nasce com a proposta de curadoria afetiva, reunindo peças exclusivas assinadas por artistas, artesãos e designers de diversas regiões do país. O projeto visa transformar ambientes em retratos de memórias e identidade, valorizando a produção autoral brasileira no mercado capixaba.
Pesquisa
Sorvetes saudáveis em alta
Mesmo com a popularização das chamadas canetas emagrecedoras, o consumo de sorvete continua crescendo no Brasil. Pesquisa da Abrasorvete aponta que 54,1% dos usuários de medicamentos da classe GLP-1 reduziram as porções consumidas, mas o setor registrou crescimento de 13% no consumo per capita nos últimos dois anos. Wanderson Lamoia, diretor-presidente e fundador do Grupo Lamoia, destaca que a indústria acompanha as transformações nos hábitos alimentares, com investimentos em inovação e produtos que atendem a diferentes perfis de consumidores. Entre as apostas do grupo estão os sorvetes sem adição de açúcar e as opções proteicas das marcas Paletita e Luigi.
Para elas
A empresária e especialista em imagem e estilo Deborah Fabris promove, nesta terça-feira (27), a partir das 19h, mais uma edição do O Próximo Lugar, encontro voltado ao networking e à troca de experiências entre mulheres. O evento será realizado no Shopping The Point Plaza, na Praia do Canto, em Vitória, e terá como convidada especial a médica obstetra Alice Schultes.
Café com Direito
Leonardo Gonoring, advogado e assessor jurídico do SINDIEX, conduzirá o 37º Café com Direito, com o tema “DUIMP: novos campos da Reforma Tributária e as responsabilidades financeiras e fiscais”, no dia 30 de outubro, às 9h, no Auditório da entidade. O encontro irá abordar as mudanças na DUIMP decorrentes da Reforma Tributária e seus reflexos nas operações de comércio exterior.
Representação comercial 1
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES) lança o livro Core-ES 60 anos – Uma história que representa, no dia 27 de outubro, a partir das 18h30. A publicação será apresentada durante sessão solene em homenagem às seis décadas de atuação da entidade, no plenário da Câmara Municipal de Vitória. A obra resgata os primórdios da representação comercial no Espírito Santo e destaca a trajetória do Conselho, sua contribuição para o desenvolvimento econômico e seu papel na valorização da categoria.
Representação comercial 2
Escrito pela jornalista Marília Marques, assessora do Core-ES, o livro é resultado de um trabalho de pesquisa que reuniu cerca de 30 entrevistas, a consulta a mais de 300 documentos do acervo do Conselho e aproximadamente 40 referências bibliográficas.
Entre os entrevistados estão o atual presidente do Conselho, Marcelo Marino Simonetti, a gerente-geral, Fernanda Pianca, diretores da instituição e descendentes de seus primeiros presidentes, que contribuíram para reconstruir diferentes períodos da história do órgão e da representação comercial no Estado.