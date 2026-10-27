Confraria das Onças celebra aniversariantes de outubro com festa em Vitória

Para elas

A empresária e especialista em imagem e estilo Deborah Fabris promove, nesta terça-feira (27), a partir das 19h, mais uma edição do O Próximo Lugar, encontro voltado ao networking e à troca de experiências entre mulheres. O evento será realizado no Shopping The Point Plaza, na Praia do Canto, em Vitória, e terá como convidada especial a médica obstetra Alice Schultes.





Café com Direito

Leonardo Gonoring, advogado e assessor jurídico do SINDIEX, conduzirá o 37º Café com Direito, com o tema “DUIMP: novos campos da Reforma Tributária e as responsabilidades financeiras e fiscais”, no dia 30 de outubro, às 9h, no Auditório da entidade. O encontro irá abordar as mudanças na DUIMP decorrentes da Reforma Tributária e seus reflexos nas operações de comércio exterior.





Representação comercial 1

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES) lança o livro Core-ES 60 anos – Uma história que representa, no dia 27 de outubro, a partir das 18h30. A publicação será apresentada durante sessão solene em homenagem às seis décadas de atuação da entidade, no plenário da Câmara Municipal de Vitória. A obra resgata os primórdios da representação comercial no Espírito Santo e destaca a trajetória do Conselho, sua contribuição para o desenvolvimento econômico e seu papel na valorização da categoria.





Representação comercial 2

Escrito pela jornalista Marília Marques, assessora do Core-ES, o livro é resultado de um trabalho de pesquisa que reuniu cerca de 30 entrevistas, a consulta a mais de 300 documentos do acervo do Conselho e aproximadamente 40 referências bibliográficas.

Entre os entrevistados estão o atual presidente do Conselho, Marcelo Marino Simonetti, a gerente-geral, Fernanda Pianca, diretores da instituição e descendentes de seus primeiros presidentes, que contribuíram para reconstruir diferentes períodos da história do órgão e da representação comercial no Estado.