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Renata Rasseli

Confraria das Onças celebra aniversariantes de outubro com festa em Vitória

As confrades celebraram os aniversários de RR e Nazaré Neves, no sábado (24), na Ilha do Frade

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

27 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Confrafia das Onças celebra aniversariantes de Outubro
Betty Feliz, Marina Monteiro, Beth Dalcolmo, Edilene Chieppe, as aniversariantes do mês Nazaré Neves e Renata Rasseli, Andréia Lopes, Eulália Chieppe e Mariana Perini: tarde de festa na Confraria das Onças.  @confrariadasoncas/divulgação

A Confraria das Onças celebrou as aniversariantes de outubro - Nazaré Neves e esta colunista - festa neste sábado (24), na Ilha do Frade, em Vitória. Os anfitriões foram o casal Décio e Eulália Chieppe. 

A decoração, com globos espelhados e balões, foi assinada por Bruna Medeiros. O catering ficou a cargo da chef Arlete Nunes e a música foi de Rodrigo de Paula. O bolo de aniversário da Baubo fez sucesso entre os convidados. 


A próxima reunião está marcada para o dia 12 de dezembro, quando será realizado o tradicional Amigo X de final de ano das confrades. 


O grupo, nascido em 2010, reúne mulheres de diferentes áreas profissionais, entre jornalistas, empresárias, professoras e representantes de outras atividades, em encontros que combinam gastronomia, vinhos, música e celebrações especiais.

No Rio
Augusto Pacheco e Carla Buaiz
O arquiteto Augusto Pacheco marcou presença na CASACOR Rio de Janeiro. Por lá, foi recebido carinhosamente por Patrícia Quentel, franqueada da mostra, com direito a um tour exclusivo pelos espaços e um brinde ao sucesso do evento. Um dos destaques da visita foi a parada especial na joalheria com a assinatura da designer capixaba Carla Buaiz (na foto com Augusto), que há várias edições brilha no evento. Vale destacar que, neste ano, o evento acontece em um edifício histórico restaurado no Centro do Rio, logo em frente ao Palácio Capanema, somando forças ao movimento de revitalização da área. 
 Divulgação

Inauguração

Decoração afetiva na Praia do Canto

As empresárias Gabriela Delboni e Luciana Salazar movimentam o circuito de decoração e design de Vitória nesta terça-feira, dia 27. As sócias recebem convidados, arquitetos e imprensa para um coquetel exclusivo de inauguração da A Casa da Villa, na Praia do Canto. O novo espaço nasce com a proposta de curadoria afetiva, reunindo peças exclusivas assinadas por artistas, artesãos e designers de diversas regiões do país. O projeto visa transformar ambientes em retratos de memórias e identidade, valorizando a produção autoral brasileira no mercado capixaba.

Comemoração
Maely Coelho e Rodrigo Oliveira
Maely Coelho e Rodrigo Oliveira celebram 58 anos da Maely Mídia OOH, em celebração junto à equipe. Divulgação

Pesquisa

Sorvetes saudáveis em alta

Mesmo com a popularização das chamadas canetas emagrecedoras, o consumo de sorvete continua crescendo no Brasil. Pesquisa da Abrasorvete aponta que 54,1% dos usuários de medicamentos da classe GLP-1 reduziram as porções consumidas, mas o setor registrou crescimento de 13% no consumo per capita nos últimos dois anos. Wanderson Lamoia, diretor-presidente e fundador do Grupo Lamoia, destaca que a indústria acompanha as transformações nos hábitos alimentares, com investimentos em inovação e produtos que atendem a diferentes perfis de consumidores. Entre as apostas do grupo estão os sorvetes sem adição de açúcar e as opções proteicas das marcas Paletita e Luigi.

Em São Paulo
Priscila Ceolin, esteve ao lado dos arquitetos Ana Ferreira Pankararu, Caterina Poli e Filipe Boni
A presidente do CAU-ES, Priscila Ceolin, esteve ao lado dos arquitetos Ana Ferreira Pankararu, Caterina Poli e Filipe Boni no Festival do Clube de Criação 2026, realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo. O grupo participou do painel “Como a arquitetura pode desenhar o futuro das cidades”, que promoveu uma reflexão sobre a contribuição da arquitetura para a construção de espaços urbanos mais acolhedores e voltados ao bem-estar da população. Divulgação

Para elas

A empresária e especialista em imagem e estilo Deborah Fabris promove, nesta terça-feira (27), a partir das 19h, mais uma edição do O Próximo Lugar, encontro voltado ao networking e à troca de experiências entre mulheres. O evento será realizado no Shopping The Point Plaza, na Praia do Canto, em Vitória, e terá como convidada especial a médica obstetra Alice Schultes.


Café com Direito

Leonardo Gonoring, advogado e assessor jurídico do SINDIEX, conduzirá o 37º Café com Direito, com o tema “DUIMP: novos campos da Reforma Tributária e as responsabilidades financeiras e fiscais”, no dia 30 de outubro, às 9h, no Auditório da entidade. O encontro irá abordar as mudanças na DUIMP decorrentes da Reforma Tributária e seus reflexos nas operações de comércio exterior.


Representação comercial 1

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES) lança o livro Core-ES 60 anos – Uma história que representa, no dia 27 de outubro, a partir das 18h30. A publicação será apresentada durante sessão solene em homenagem às seis décadas de atuação da entidade, no plenário da Câmara Municipal de Vitória. A obra resgata os primórdios da representação comercial no Espírito Santo e destaca a trajetória do Conselho, sua contribuição para o desenvolvimento econômico e seu papel na valorização da categoria. 


Representação comercial 2 

Escrito pela jornalista Marília Marques, assessora do Core-ES, o livro é resultado de um trabalho de pesquisa que reuniu cerca de 30 entrevistas, a consulta a mais de 300 documentos do acervo do Conselho e aproximadamente 40 referências bibliográficas.

 Entre os entrevistados estão o atual presidente do Conselho, Marcelo Marino Simonetti, a gerente-geral, Fernanda Pianca, diretores da instituição e descendentes de seus primeiros presidentes, que contribuíram para reconstruir diferentes períodos da história do órgão e da representação comercial no Estado.

Em Belo Horizonte
Ildo Steffen, Ricardo Nunes, Maderson Bruno, Elineia Heancio, Márcia Luzia e Paola

Em rota direta rumo à inovação e reestruturação estratégica, a cúpula do Steffen Centro de Eventos desembarcou em Belo Horizonte para dois dias de imersão corporativa e mentoria de alta performance na sede do influente Grupo R1, polo de educação empresarial e hub latino-americano de soluções para eventos capitaneado por Ricardo Nunes. O encontro intensivo, focado em viradas comerciais e alinhamento financeiro,marcou o início de um novo ciclo para o complexo capixaba. Na foto, da esquerda para a direita: Ildo Steffen, Ricardo Nunes, Maderson Bruno, Elineia Heancio, acompanhados de Márcia Luzia e Paola, executivas da equipe R1.

 Steffen Eventos 

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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