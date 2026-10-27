Das calçadas da vida aos caminhos da alma

Desde sempre tenho encontrado com pessoas e cães amigos pelas estradas da minha vida, quase todas situadas nas calçadas da rua por onde passo e passeio: colegas de som, clientes, ex-clientes, futuros clientes…





De vez em quando componho a mesa mais famosa do térreo do Centro da Praia Shopping onde a “intelligentzia” produz um incomparável clima de relacionamento já faz muito tempo.





Semana passada falava-se de viagens, histórias, política, de um tudo. A chegada e a saída da mesa está no campo da imprevisibilidade. Bem ao norte fica o Café. Se quiser andar para o outro lado e pesquisar vai achar a Sheyla e sua loja de coisas bonitas.

Como o Shopping da Praia é formoso. Para nós, frequentadores desde sempre, tem de um tudo (e nas salas, a fina flor dos serviços às pessoas).