Marca Ambiental investe R$ 17 milhões em caminhões a biometano

A Marca Ambiental, empresa responsável por coletar e gerenciar mais da metade do lixo recolhido no Espírito Santo, fez um investimento de R$ 17 milhões na compra de uma nova frota de caminhões. Todos eles movidos a biometano, combustível renovável produzido a partir de gases liberados pelo processo de decomposição dos resíduos recolhidos e depositados em aterros. Os dez novos veículos serão abastecidos na fábrica de biometano que a Marca vai inaugurar, agora em dezembro, em Cariacica. Um investimento de mais de R$ 60 milhões.



“Estamos conectando duas frentes estratégicas: a produção de combustível renovável a partir da valorização de resíduos e sua aplicação direta no transporte pesado. A ampliação da frota demonstra que essa transição já começa a ganhar escala no Espírito Santo”, afirma Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis do Grupo Marca. Os novos veículos substituem gradualmente modelos movidos a diesel.



Segundo a Scania, fabricante dos veículos adquiridos pelo grupo capixaba, o uso de biometano pode reduzir em até 90% as emissões de dióxido de carbono em comparação ao diesel. Ao todo, a companhia capixaba possui doze carretas movidas pelo gás e a ideia é continuar ampliando a frota.