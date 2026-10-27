A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Marca Ambiental investe R$ 17 milhões em caminhões a biometano

O biometano é um gás que tem como origem os resíduos depositados em aterros sanitários. A Marca é resposável pelo gerenciamento de mais da metado do lixo do Espírito Santo

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 03:00

Públicado em 

27 out 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
A Marca Ambiental investiu milhões de reais em uma frota de caminhões a biometano, combustível renovável que tem origem no lixo Divulgação/Marca Ambiental

A Marca Ambiental, empresa responsável por coletar e gerenciar mais da metade do lixo recolhido no Espírito Santo, fez um investimento de R$ 17 milhões na compra de uma nova frota de caminhões. Todos eles movidos a biometano, combustível renovável produzido a partir de gases liberados pelo processo de decomposição dos resíduos recolhidos e depositados em aterros. Os dez novos veículos serão abastecidos na fábrica de biometano que a Marca vai inaugurar, agora em dezembro, em Cariacica. Um investimento de mais de R$ 60 milhões.

“Estamos conectando duas frentes estratégicas: a produção de combustível renovável a partir da valorização de resíduos e sua aplicação direta no transporte pesado. A ampliação da frota demonstra que essa transição já começa a ganhar escala no Espírito Santo”, afirma Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis do Grupo Marca. Os novos veículos substituem gradualmente modelos movidos a diesel.

Segundo a Scania, fabricante dos veículos adquiridos pelo grupo capixaba, o uso de biometano pode reduzir em até 90% as emissões de dióxido de carbono em comparação ao diesel. Ao todo, a companhia capixaba possui doze carretas movidas pelo gás e a ideia é continuar ampliando a frota. 

Veja Também 

Lorenzo Pazolini celebra a eleição ao governo do Estado no comitê de campanha, em Vitória, ao lado de aliados

Economia: a responsabilidade sobre os ombros do governador Pazolini

Pátio da Sertrading próximo ao Porto de Vitória

Sertrading quer faturar R$ 30 bilhões no Espírito Santo

Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex

A pedido de sócios, Justiça reduz poder de Fernando Cinelli na Apex

Sede da Apex Empresarial, em Vitória

Grupo discute plano alternativo para a crise da Apex

Sede da Apex Empresarial, em Vitória

Juiz dá decisão importante dentro do caso da Apex Partners

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Espírito Santo Cariacica Energia Renovável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Hécate? Conheça a deusa grega associada à magia, aos mistérios e à transformação
Flávio Bolsonaro faz coletiva de imprensa após resultado negativo das eleições
Fuga da realidade: Cordelão do Papelão de Flávio Bolsonaro
Às vésperas de Finados, visitantes reclamam das condições dos cemitérios de Linhares
Túmulos abertos e buracos preocupam visitantes de cemitérios em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.