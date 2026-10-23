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Abdo Filho

Sertrading quer faturar R$ 30 bilhões no Espírito Santo

Com forte atuação no Espírito Santo, a Sertrading é uma das maiores empresas brasileiras de comércio internacional. Em 2024, foi comprada pelo BTG

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 03:00

Públicado em 

23 out 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Pátio de automóveis da Sertrading, na Rodovia do Contorno Divulgação/Sertrading

A Sertrading, uma das maiores empresas brasileiras de comércio internacional e com forte atuação no Espírito Santo, planeja faturar, em 2027, algo perto de R$ 30 bilhões nas operações feitas em território capixaba. Os portos do Estado e o Aeroporto de Vitória são as principais portas de entrada brasileiras de carros, aviões, máquinas e equipamentos. A Sertrading é muito forte em todas estas áreas de importação.

Caso a previsão se confirme, a Sertrading praticamente dobrará o seu faturamento no Espírito Santo em quatro anos. Em 2024, foram R$ 15,9 bilhões, em 2025, R$ 22 bilhões, em 2026, a expectativa é chegar a R$ 27,3 bilhões. De lá para cá, uma expansão de R$ 88,6%. "Tivemos uma expansão muito forte nas importações de carros híbridos e elétricos vindos da China, mas não é só isso, temos também os aviões executivos e máquinas e equipamentos. O Espírito Santo possui uma estrutura muito forte de portos, de aeroporto, de fornecedores e de benefícios fiscais. É um ambiente muito interessante para as tradings, vejo um cenário bastante interessante pela frente", assinalou Luciano Sapata, vice-presidente da Sertrading.

Fundada no início dos anos 2000, a companhia, comprada em 2024 pelo BTG Pactual, sempre operou pelo Espírito Santo e vislumbra novas oportunidades com a instalação dos novos complexos portuários. Em 2024, a Sertrading teve o quarto maior faturamento entre as empresas com operação no Estado. "Estamos vendo com ótimos olhos os investimentos portuários que estão saindo do papel ao longo do litoral do Espírito Santo. Ter bons portos é um diferencial econômico muito poderoso, injeta muita eficiência nas operações. O Estado deve observar um outro nível de atração de investimentos a partir da consolidação desses empreendimentos. Ainda não temos nada desenhado, mas estamos observando com muita atenção todos estes movimentos", disse Sapata.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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