Ainda tem solução para a imagem da Apex

Após a publicação da última coluna sobre a reputação da imagem da Apex, internautas questionaram sobre as reais chances de a Apex reverter a imagem negativa, criada após tantos fatos relatados diariamente nos noticiários da mídia capixaba. Como se sabe, trata-se da mais grave crise financeira da maior plataforma de investimentos do Espírito Santo, evolvendo as empresas da Apex Partners.





Pois bem, como afirmei anteriormente, é praticamente impossível sabermos o que ocorreu sem que uma investigação apure corretamente se a Apex Partners cometeu algum crime ou não e se, posteriormente, ela terá condições financeiras de voltar a operar. A questão aqui é saber, em tese, se a empresa reunirá condições mínimas de sustentar e recuperar a sua imagem sem comprometer o seu futuro.





Até aqui a empresa tem feito muito pouco, do ponto de vista estratégico do seu branding, para manter ou mesmo criar condições favoráveis para essa recuperação. Os mesmos empresários que apoiavam e valorizavam as estratégias da Apex já faz muito tempo que se afastaram da companhia. O fato é que ninguém quer ficar por perto, com o risco de contaminação da sua imagem.