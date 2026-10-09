Caso Apex: existe solução para a recuperação da imagem?

Ainda segundo o noticiário, o processo enfrenta grande complexidade técnica, contestação de investidores das Sociedades em Conta de Participação e tentam blindar imóveis e ativos específicos da recuperação.





Pois bem, é praticamente impossível sabermos ao certo o que ocorreu sem que uma investigação apure corretamente o que de fato ocorreu e se posteriormente a Apex Partners terá condições financeiras de voltar a operar. Isso a justiça se encarregará.





O caso aqui em questão é perceber se a empresa terá condições de sustentar e recuperar a imagem. No Brasil temos alguns exemplos de grandes empresas que se envolveram em escândalos financeiros que continuaram a operar.





Por exemplo, temos o emblemático caso dos Correios no Mensalão e o da Odebrecht no Petrolão. No primeiro caso, uma empresa estatal que deixou o posto de empresa pública mais admirada pela população para empresa mais desgastada e com um rombo sem fim e a segunda trocou de nome para Novonor e assim tentar sobreviver aos arranhões mortais do maior escândalo de corrupção no Brasil até a chegada do caso do Banco Master.





Assim, terá condições a Apex de recuperar a sua imagem? O que a empresa tem feito para não comprometer o seu futuro? Pelo o que se vê, tem feito muito pouco. Fica evidente que nas primeiras semanas, após a divulgação do afastamento do presidente e diretor financeiro, uma gestão de crise foi acionada para debelar os primeiros impactos gerados na mídia.