AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fernando Manhães

Caso Apex: existe solução para a recuperação da imagem?

No Brasil temos alguns exemplos de grandes empresas que se envolveram em escândalos financeiros que continuaram a operar

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 03:50

Públicado em 

09 out 2026 às 03:50
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães Fernando Manhães

O caso Apex tem tomado diariamente os noticiários da mídia capixaba. Como se sabe, trata-se da mais grave crise financeira da maior plataforma de investimentos do Espírito Santo, evolvendo as empresas da Apex Partners. 


As investigações e análises, segundo a imprensa, apontam que o grupo assumiu “compromissos financeiros de alto risco, incluindo garantias de rendimento fixo em operações variáveis que geraram desencaixes insustentáveis”, culminando com a destituição de parte da diretoria do grupo.


Após uma tutela cautelar inicial concedida pela Justiça em agosto de 2026, a Apex Partners protocolou um pedido formal de recuperação judicial em setembro buscando reestruturar suas dívidas e proteger os ativos das quase 8 mil pessoas e investidores.

Veja Também 

Sede da Apex Empresarial, em Vitória

Apex Log: a manifestação do MP sobre um dos maiores problemas da crise

Sede da Apex Empresarial, em Vitória

Salas alugadas pela Apex vão a locação por R$ 24,3 mil em Vitória; veja as fotos

Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.

Consultoria com ex-promotor do ES é contratada para analisar contas da Apex

Ainda segundo o noticiário, o processo enfrenta grande complexidade técnica, contestação de investidores das Sociedades em Conta de Participação e tentam blindar imóveis e ativos específicos da recuperação.  


Pois bem, é praticamente impossível sabermos ao certo o que ocorreu sem que uma investigação apure corretamente o que de fato ocorreu e se posteriormente a Apex Partners terá condições financeiras de voltar a operar. Isso a justiça se encarregará. 


O caso aqui em questão é perceber se a empresa terá condições de sustentar e recuperar a imagem. No Brasil temos alguns exemplos de grandes empresas que se envolveram em escândalos financeiros que continuaram a operar. 


Por exemplo, temos o emblemático caso dos Correios no Mensalão e o da Odebrecht no Petrolão. No primeiro caso, uma empresa estatal que deixou o posto de empresa pública mais admirada pela população para empresa mais desgastada e com um rombo sem fim e a segunda trocou de nome para Novonor e assim tentar sobreviver aos arranhões mortais do maior escândalo de corrupção no Brasil até a chegada do caso do Banco Master.   


Assim, terá condições a Apex de recuperar a sua imagem? O que a empresa tem feito para não comprometer o seu futuro? Pelo o que se vê, tem feito muito pouco. Fica evidente que nas primeiras semanas, após a divulgação do afastamento do presidente e diretor financeiro, uma gestão de crise foi acionada para debelar os primeiros impactos gerados na mídia. 

Sede da Apex Empresarial, em Vitória
Sede da Apex Empresarial, em Vitória Fernando Madeira

Entretanto, a empresa tem se limitado a comunicados protocolares nas redes sociais ou mesmo notas para a imprensa. Um dos fundamentos na construção do valor das marcas é exatamente cuidar da sua reputação, da transparência, da satisfação ao mercado e da criação de valor. 


O fato é que a Apex não tem conseguido fazer isso. É importante lembrar que poucos dias antes da divulgação do escândalo, a empresa fazia uma grande campanha publicitária divulgando as suas realizações e parecia uma empresa sólida e próspera.  


Num setor tão sensível como o mercado financeiro, a governança e confiança são pilares fundamentais para empresas que pretendem atuar em alto nível. Fato que a Apex não conseguiu até o momento. E fica uma a pergunta no ar: mesmo resolvendo suas questões jurídicas e financeiras, terá condições de atuar e resolver o desgaste de sua imagem? 

Fernando Manhães

Fernando Manhães Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

Tópicos Relacionados

Apex Partners
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mais rápido que a F1: a categoria extrema do automobilismo em que as mulheres são as maiores vencedoras
Vasco
Vasco joga mal e tropeça no Remo em São Januário, pelo Brasileirão
Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República
Emails indicam que Flávio Bolsonaro dividia conta com suspeito de lavar dinheiro do INSS

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados