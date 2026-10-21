Um 2026 histórico para o café do Espírito Santo

As exportações de café pelo Espírito Santo ultrapassaram 5 milhões (5,086 milhões) de sacas no acumulado até setembro. Um crescimento de 58% em relação ao mesmo período de 2025. A receita cambial acumulada atingiu US$ 1,2 bilhão (mais de R$ 6 bilhões), alta de 28% na comparação com a mesma janela do ano passado. Os dados são do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV).



O conilon responde pela maior parcela, com 4,22 milhões de sacas vendidas. Trata-se da terceira maior exportação anual da espécie na série histórica, isso considerando os anos completos e o acumulado parcial de 2026. Pelas contas do Palácio do Café, mantido o ritmo dos embarques, o Espírito Santo encerrará 2026 com o segundo maior volume anual de exportação de conilon já registrado pelo Estado, atrás apenas de 2024.



As exportações de arábica somaram 583 mil sacas no acumulado de 2026, aumento de 31% em relação aos nove primeiros meses de 2025. Já os embarques de café solúvel totalizaram 289 mil sacas, queda de 17%. O preço médio de exportação no acumulado do ano foi de US$ 236 por saca. Em 2026, o Espírito Santo exportou café para 63 países. Os principais destinos foram Bélgica (15%), México (12%), Alemanha (8%), Colômbia (8%), Estados Unidos (7%), Espanha (7%), Itália (6%), Turquia (5%), Reino Unido (5%) e Argentina (4,5%).