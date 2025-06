Comércio exterior: Sertrading se prepara para boom e investe em área gigante em Cariacica

Navio com carros da chiensa BYD chega em Portocel, Aracruz. Crédito: Carlos Alberto Silva

De olho em um movimento que só está crescendo, a Sertrading, uma das maiores operadoras de comércio internacional do Brasil, que pertence ao Banco BTG, está ampliando as suas instalações no Espírito Santo. A companhia investiu algo perto de R$ 50 milhões em um novo centro automotivo, em Cariacica, com 1,5 milhão de metros quadrados e capacidade inicial para 20 mil carros. A inauguração será na na próxima quarta-feira (11), com a presença de André Esteves, dono do BTG, e demais figuras influentes do mercado automobilístico brasileiro.

A vinda de Esteves para o evento demonstra a importância do investimento e a importância dada pela Sertrading às operações do Espírito Santo. Para termos uma ideia do tamanho do negócio, em 2023, a receita operacional da companhia no Estado ficou em R$ 10 bilhões, a quinta maior do Espírito Santo. Para 2025, a empresa deve crescer 50%, sendo que boa parte do movimento se dará em terras capixabas.

Grande parte do faturamento vem da importação de veículos e de aeronaves. Em 2024, a Sertrading importou 45 mil carros pelo Espírito Santo, em 2025, a expectativa é chegar perto dos 90 mil.

“O Espírito Santo, em um trabalho iniciado lá no começo dos anos 90, tem uma enorme expertise nessas operações (carros e aeronaves). O mercado, nos dois casos, está muito aquecido e o resultado está aí. Estamos investindo porque acreditamos nessa vocação capixaba e seguiremos investindo na verticalização do negócio, inclusive financiando os compradores. O BTG, que comprou 100% da Sertrading, amplia fortemente nossos horizontes, o Espírito Santo é estratégico para nós”, assinalou Luciano Sapata, executivo e fundador da empresa, que esteve, nesta terça-feira (03), no Estado, na abertura da feira de logística Modal Expo.

Sapata afirma que o Estado tem tudo para se consolidar como uma plataforma de comércio exterior ainda mais importante para o Brasil. “Fala-se da reforma tributária, mas São Paulo, para ficar no exemplo mais comum, não vai conseguir fazer tudo. As trocas internacionais vão continuar crescendo e o Espírito Santo está recebendo importantes investimentos em portos e rodovias. Tudo isso, junto com a expertise que já se tem por aqui, ampliam ainda mais a vocação do Estado e cria um enorme diferencial em favor do Espírito Santo na comparação com outros estados. As oportunidades são enormes e nós estamos nos preparando para elas”, afirmou o executivo.

