Vitória Apart assina acordo e assume o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha

O Grupo Athena Saúde, dono do Vitória Apart Hospital, do São Bernardo Apart (em Colatina) e do plano de saúde São Bernardo Samp, deu mais um passo na expansão de seus negócios no Espírito Santo e assinou contrato com sócios do Hospital Santa Mônica, em Itaparica, Vila Velha, e a unidade passa a fazer parte do complexo de saúde. O Vitória Apart Hospital Vila Velha abre as portas até o final do ano.